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Liverpool'un ligde 44 maç sonra bileği büküldü

İNGİLTERE HABERLERİ  | 01.03.2020 13:44 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig’in 28’inci haftasında en yakın rakibinin 22 puan önünde lider durumda olan namağlup Liverpool, deplasmanda Watford’a 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçla ligde bu sezon ilk yenilgisini yaşayan Liverpool'un aynı zamanda ligdeki 44 maçlık yenilmezlik ve 18 maçlık galibiyet serileri son buldu.

Liverpool'un ligde 44 maç sonra bileği büküldü

Vicarage Road Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi Watford’a galibiyeti getiren golleri 54 ve 60’ıncı dakikalarda Ismaila Sarr ve 72’nci dakikada Troy Deeney kaydetti. Bu sonuçla Watford, puanını 27’ye yükseltip 17’nci sıraya çıkarak, küme düşme hattının bir sıra üstünde yer aldı. Ligdeki ilk mağlubiyetini alan lider Liverpool ise 79 puanda kaldı. Kırmızı-beyazlıların bir maç eksiği bulunan en yakın rakibi Manchester City ile 22 puan farkı bulunuyor.

44 MAÇLIK YENİLMEZLİK VE 18 MAÇLIK GALİBİYET SERİLERİ SONA ERDİ

Watford’a 3-0 mağlup olan Liverpool’un ligdeki 44 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken, aynı zamanda yakaladığı 18 maçlık galibiyet serisi de bu yenilgiyle son buldu.

Kırmızı-beyazlılar ligde aldığı üst üstte 18 galibiyet ile Manchester City’nin 2017-2018 sezonundaki en uzun galibiyet serisine ortak olmuştu. Liverpool, Premier Lig’deki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun Ocak ayında (3 Ocak 2019) deplasmanda Manchester City’ye karşı yaşamıştı.

REKOR ARSENAL’DE KALDI

Watford’a deplasmanda 3-0 mağlup olarak ligdeki ilk mağlubiyetini yaşayan Liverpool’un, bu yenilgiyle birlikte Arsenal’in 2003-2004 sezonundaki namağlup şampiyon olma rekorunu elde etme hayalleri de sona erdi. Londra ekibi söz konusu 2003-2004 sezonunda Premier Lig’de 26 galibiyet, 12 beraberlik elde etmiş ve namağlup şekilde şampiyonluğa ulaşmıştı. Arsenal hali hazırda İngiltere Premier Lig’de bu unvana sahip tek kulüp olarak yer alıyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
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