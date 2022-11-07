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Liverpool'un sahibi olan Fenway Sports Group'tan taraftarları şoke eden açıklama! "Satılık"

07.11.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere futbolu denince akla ilk gelen kulüplerden biri olan Liverpool bu sezon beklentilerin uzağında bir performans sergilerken, kulüpten beklenmedik bir açıklama geldi. İngiliz ekibinin sahibi olan Fenway Sports Group, Liverpool'u satmaya karar verdiğini duyurdu. İşte detaylar...

Liverpool'un sahibi olan Fenway Sports Group'tan taraftarları şoke eden açıklama! "Satılık"

İngiltere Premier Lig'in ilk 13 haftasının sonunda yalnızca 19 puan toplayan ve zirvenin oldukça uzağında kalan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde ise grup aşamasının ardından yoluna devam ediyor.

SATIŞ KARARI VERİLDİ!

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Ligde devre arasına az bir süre kala transfer için çalışmalarına başlayan Liverpool'da hiç beklenmedik de bir gelişme yaşandı. Takımı Ekim 2010 yılında, George Gillett Jr. ve Tom Hicks'ten satın alan Fenway Sports Group, İngiliz devini satmaya karar verdiğini açıkladı.

AÇIKLAMA GELDİ

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Şirketten yapılan açıklamada; "Bir süredir Liverpool'a hissedar olmak isteyenlerden teklifler alıyoruz. Doğru koşullarda, Liverpool'un menfaatleri için yeni hissedarlarla işbirliği yapmayı düşünebiliriz. Kulübün saha içinde ve dışında başarısı ise esas önceliğimiz" ifadelerine yer verildi.


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