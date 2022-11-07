Liverpool'un sahibi olan Fenway Sports Group'tan taraftarları şoke eden açıklama! "Satılık"

İngiltere Premier Lig'in ilk 13 haftasının sonunda yalnızca 19 puan toplayan ve zirvenin oldukça uzağında kalan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde ise grup aşamasının ardından yoluna devam ediyor.

SATIŞ KARARI VERİLDİ!

Ligde devre arasına az bir süre kala transfer için çalışmalarına başlayan Liverpool'da hiç beklenmedik de bir gelişme yaşandı. Takımı Ekim 2010 yılında, George Gillett Jr. ve Tom Hicks'ten satın alan Fenway Sports Group, İngiliz devini satmaya karar verdiğini açıkladı.

AÇIKLAMA GELDİ

Şirketten yapılan açıklamada; "Bir süredir Liverpool'a hissedar olmak isteyenlerden teklifler alıyoruz. Doğru koşullarda, Liverpool'un menfaatleri için yeni hissedarlarla işbirliği yapmayı düşünebiliriz. Kulübün saha içinde ve dışında başarısı ise esas önceliğimiz" ifadelerine yer verildi.



