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  4. Liverpool'un yıldız oyuncusu Mane'den ülkesine Kovid-19 hastanesi

Liverpool'un yıldız oyuncusu Mane'den ülkesine Kovid-19 hastanesi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 01.04.2020 09:14 | Son Güncelleme

Liverpool'un Senegalli yıldız oyuncusu Sadio Mane doğduğu kasabaya, Kovid-19 hastalarının tedavilerinin de yapılacağı büyük bir hastane yaptırıyor.

Liverpool'un yıldız oyuncusu Mane'den ülkesine Kovid-19 hastanesi

Yıldız futbolcu Sadio Mane'nin temsilcisi Bjorn Bezemer, Senegal basınına yaptığı açıklamada, hastanenin ülkenin Kazamans'ın orta kısmında yer alan ve Mane'nin doğduğu yer olan Bambali kasabasında yapımına başlandığını belirtti.

Bezemer, hastanenin yaklaşık 3,5 milyon dolara mal olacağını ve finansmanın tamamını Mane'in karşıladığına dikkati çekerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavilerinin de yapılması için inşaatı hızlandırdıklarını kaydetti.

ÜLKESİNİN GURUR KAYNAĞI

"Sadio Mane, doğduğu kasabayı modernize etmek istiyor, daha önce de Bambali'de büyük bir lise inşa ettirmişti." diyen Bezemer, yıldız futbolcunun ülkesi için gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Bezemer, hastanenin faaliyete girdiğinde Kazamans bölgesine de sağlık hizmeti vereceğini ifade etti.

Yıldız futbolcu yakın zamanda Kovid-19 ile mücadele kapsamında kullanılması için ülkesine büyük miktarda para yardımında bulunmuştu. Sadio Mane, daha önce de Senegal'e yaptığı maddi yardım ve sosyal katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından ödüllendirilmişti.

Liverpool'un Senegalli yıldız oyuncusu Sadio Mane doğduğu kasabaya, Kovid-19 hastalarının tedavilerinin de yapılacağı büyük bir hastane yaptırıyor.

(AA)


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