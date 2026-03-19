Liverpool'un yıldızı Hugo Ekitike'ten '10-0' sözleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ı eleyerek çeyrek finale yükselen Liverpool’da Hugo Ekitike, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç forvet, takımının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, skorun çok daha farklı olabileceğini vurguladı.

"10-0 KAZANABİLİRDİK"

Mücadelenin ardından konuşan 23 yaşındaki golcü, "Gerçekten çok mutluyum. Bu gece harika bir iş çıkardık. 10-0 bile kazanabilirdik." ifadelerini kullanarak takımının sahadaki üstünlüğüne dikkat çekti.

"HARİKA İŞ ÇIKARDIK"

Kendi performansını da değerlendiren Ekitike, "Dürüst olmak gerekirse, bu gece daha fazla gol atabilirdim. Bence daha rahat oynadık. Birbirimiz için harika bir iş çıkardık. Çok çalıştık." sözleriyle hem öz eleştiri yaptı hem de takım arkadaşlarını övdü.