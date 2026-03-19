Liverpool'un yıldızı Hugo Ekitike'ten '10-0' sözleri!

Liverpool’un Galatasaray karşısında aldığı farklı galibiyetin ardından konuşan Hugo Ekitike, takımının performansını överken daha fazla gol atabileceklerini söyledi. İşte o sözler...

Cevdet Berker İşleyen
FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ı eleyerek çeyrek finale yükselen Liverpool’da Hugo Ekitike, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç forvet, takımının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, skorun çok daha farklı olabileceğini vurguladı.

"10-0 KAZANABİLİRDİK"

Mücadelenin ardından konuşan 23 yaşındaki golcü, "Gerçekten çok mutluyum. Bu gece harika bir iş çıkardık. 10-0 bile kazanabilirdik." ifadelerini kullanarak takımının sahadaki üstünlüğüne dikkat çekti.

"HARİKA İŞ ÇIKARDIK"

Kendi performansını da değerlendiren Ekitike, "Dürüst olmak gerekirse, bu gece daha fazla gol atabilirdim. Bence daha rahat oynadık. Birbirimiz için harika bir iş çıkardık. Çok çalıştık." sözleriyle hem öz eleştiri yaptı hem de takım arkadaşlarını övdü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gerrard'dan maç sonu G.Saray için skandal sözler! Gerrard'dan maç sonu G.Saray için skandal sözler!
Eyvah Osimhen! Galatasaray korkutan haberi sabaha karşı açıkladı Eyvah Osimhen! Galatasaray korkutan haberi sabaha karşı açıkladı

Suudi Arabistan'a peş peşe füzeler düştü: "Yeni bir çatışma seviyesi başladı"

HSK Kararnamesi yayımlandı: 12 hakim ve savcının görev yeri değişti

(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

OnlyFans’tan servet kazanmıştı! Şimdi ise...

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

Sürücüler dikkat: Artık denetim noktaları sorgulanabilecek

