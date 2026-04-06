Liverpool ve Barcelona'da da forma giymişti! Böylesi görülmedi: 55 yaşında futbola geri döndü

Finlandiya futbolunun efsane isimlerinden Jari Litmanen, yıllar sonra yeniden yeşil sahalara dönerek futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. 55 yaşındaki deneyimli isim, uzun süren sessizliğini bozarak kariyerine sürpriz bir sayfa daha ekledi.

55 YAŞINDA YENİDEN SAHADA

Son olarak 2011/12 sezonunda HJK Helsinki forması giyen Litmanen, Estonya ekiplerinden Kalev Tallinn III ile anlaşma sağlayarak aktif futbol hayatına geri döndü. İlerleyen yaşına rağmen sahalara dönme kararı, futbolseverler tarafından ilgiyle karşılandı.

AVRUPA'NIN EN İYİLERİNDENDİ

Litmanen, kariyerinin zirvesini 1995 yılında Ajax ile yaşadı. Hollanda temsilcisinin Şampiyonlar Ligi zaferinde kilit rol oynayan yıldız futbolcu, o dönem Avrupa’nın en dikkat çeken orta sahalarından biri olarak öne çıktı.

DEV KULÜPLERDE FORMA GİYDİ

Tecrübeli futbolcu kariyeri boyunca Liverpool FC, FC Barcelona ve Fulham FC gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde de forma giydi. Farklı liglerde edindiği deneyimle futbol kariyerini zenginleştiren Litmanen, her dönemde istikrarıyla dikkat çekti.

MİLLİ TAKIMDA REKOR

Finlandiya Milli Takımı ile 137 maça çıkan Litmanen, ülke futbolunun en önemli figürlerinden biri haline geldi. Kariyeri boyunca 10 kez Yılın Futbolcusu seçilen efsane isim, 1995/96 sezonunda Şampiyonlar Ligi gol krallığına ulaşarak bireysel başarılarını da taçlandırdı.

Yıllara meydan okuyan dönüşüyle yeniden sahne alan Litmanen, futbol dünyasında ilham veren hikâyesine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.