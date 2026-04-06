SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Liverpool ve Barcelona'da da forma giymişti! Böylesi görülmedi: 55 yaşında futbola geri döndü

Finlandiya futbolunun efsanesi Jari Litmanen, tam 55 yaşında sahalara döndü. Estonya'nın Kalev Tallinn III takımıyla anlaşan Litmanen bu kararıyla herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen

Finlandiya futbolunun efsane isimlerinden Jari Litmanen, yıllar sonra yeniden yeşil sahalara dönerek futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. 55 yaşındaki deneyimli isim, uzun süren sessizliğini bozarak kariyerine sürpriz bir sayfa daha ekledi.

55 YAŞINDA YENİDEN SAHADA

Son olarak 2011/12 sezonunda HJK Helsinki forması giyen Litmanen, Estonya ekiplerinden Kalev Tallinn III ile anlaşma sağlayarak aktif futbol hayatına geri döndü. İlerleyen yaşına rağmen sahalara dönme kararı, futbolseverler tarafından ilgiyle karşılandı.

AVRUPA'NIN EN İYİLERİNDENDİ

Litmanen, kariyerinin zirvesini 1995 yılında Ajax ile yaşadı. Hollanda temsilcisinin Şampiyonlar Ligi zaferinde kilit rol oynayan yıldız futbolcu, o dönem Avrupa’nın en dikkat çeken orta sahalarından biri olarak öne çıktı.

DEV KULÜPLERDE FORMA GİYDİ

Tecrübeli futbolcu kariyeri boyunca Liverpool FC, FC Barcelona ve Fulham FC gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde de forma giydi. Farklı liglerde edindiği deneyimle futbol kariyerini zenginleştiren Litmanen, her dönemde istikrarıyla dikkat çekti.

MİLLİ TAKIMDA REKOR

Finlandiya Milli Takımı ile 137 maça çıkan Litmanen, ülke futbolunun en önemli figürlerinden biri haline geldi. Kariyeri boyunca 10 kez Yılın Futbolcusu seçilen efsane isim, 1995/96 sezonunda Şampiyonlar Ligi gol krallığına ulaşarak bireysel başarılarını da taçlandırdı.

Yıllara meydan okuyan dönüşüyle yeniden sahne alan Litmanen, futbol dünyasında ilham veren hikâyesine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Anahtar Kelimeler:
Liverpool son dakika barcelona futbol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Savaş Bakanı duyurdu: "Bugün en yoğun saldırılar gerçekleşecek"

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trio derbiye noktayı koydu! Penaltı tartışmaları için çok net karar

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.