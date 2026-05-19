Survivor Beyza kampta kayboldu! Bakın nerede ortaya çıktı

Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler sezonunda heyecan her geçen gün artıyor. İlgiyle izlenen Survivor'dan gelen yeni fragman ise herkesi şaşırttı. Başrolde ise Survivor Beyza vardı.

Beyza kampta bir anda kaybolunca diğer yarışmacılar telaşlandı. Beyza'nın talihsiz bir olay yaşayıp yaşamadığı merak edilirken yapım ekibine haber verildi. Konseyde de bu durum konuşuldu.

Acun Ilıcalı "Maalesef dün gerçekleşen bir olayda mavi takımdan bir yarışmacımız ortadan kayboluyor. Benimle irtibata geçtiler. Önce 10 dakika bulamadık dediler. Sonra 20 dakika oldu bu. Benim ne kadar korktuğumu tahmin ediyorsunuz tabii ki.

Sonra 30 oldu. 30 dakika geçtikten sonra en azından beni çok mutlu eden bir haber geldi yarışmacı bulundu diye" ifadelerini kullandı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Acun Ilıcalı konuşmasının devamında ise "Gördüğümüz sahne kamptan kaçıp Sercan'la muhabbete giden bir Beyza. Karşına çıkacağını düşünerek bir kez daha soruyorum. Öbür kampa gitmenin Sercan'la alakası var mı yok mu?" dedi.

O anlar sosyal medyada da konuşuldu.