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Liverpool zirve yarışından uzaklaşmaya devam ediyor

07.03.2021 19:45 | Son Güncelleme:
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Liverpool zirve yarışından uzaklaşmaya devam ediyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, konuk ettiği Fulham'a 1-0 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü.

Ligin 27. hafta karşılaşmasında, son dönemde üst üste kaybettiği puanlarla zirve yarışından uzaklaşan Liverpool, kümede kalma mücadelesi veren Fulham'ı Anfield Stadı'nda konuk etti.

Fulham, bir dönem Galatasaray forması da giyen Mario Lemina'nın 45. dakikada attığı golle Liverpool'u 1-0 mağlup etti.

Son şampiyon Liverpool'da milli futbolcu Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle takımının maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla Liverpool, evinde art arda oynadığı 6'ncı maçtan da puan alamadı. 43 puanla 7. sırada yer alan Liverpool, gelecek sezon Avrupa arenasında mücadele etme şansını da tehlikeye soktu.

Fulham ise puanını 26'ya çıkartarak ligde kalma umudunu sürdürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Premier League Liverpool
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