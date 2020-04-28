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Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 28.04.2020 14:52 | Son Güncelleme

Liverpool ile lig ve Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası zaferi yaşayan efsane isim Michael Robinson, 61 yaşında hayatını kaybetti.

Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un İrlandalı eski futbolcusu Michael Robinson, 61 yaşında yaşamını yitirdi.

Robinson'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Michael'ın ölümünü derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Ölümü, bizde büyük bir boşluk ama aynı zamanda ona gösterdiğiniz sevgiyle dolu sayısız hatıra bırakıyor. Onu mutlu bir adam yaptığınız için size sonsuza dek minnettar kalacağız. Asla yalnız yürümedi." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerine 1975'te Preston North End'de başlayan, daha sonra Manchester City, Brighton, Queens Park Rangers ve Osasuna gibi takımlarda oynayan Robinson, en başarılı dönemini 1983-1984 sezonunda Liverpool ile 3 kupa kaldırarak yaşadı.

Söz konusu sezonda Liverpool ile lig şampiyonluğu elde eden forvet oyuncusu Robinson, İngiltere Lig Kupası ve Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda da zafere ulaştı.

İrlanda Milli Takımı'nda da forma giyen Robinson, 2018'de cilt kanserine yakalanmıştı.

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