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Liverpoollu Ozan Kabak, Anfield'daki ilk galibiyetini yaşamak istiyor

09.04.2021 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, Aston Villa maçıyla Anfield Stadı'ndaki ilk galibiyetini almak istediğini söyledi.

Liverpoollu Ozan Kabak, Anfield'daki ilk galibiyetini yaşamak istiyor

Ozan Kabak, ligin 31. haftasında yarın Aston Villa'yı ağırlayacakları karşılaşma öncesi kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için kalan 8 maçta iyi bir performans sergilemeleri gerektiğini belirten Ozan, "Kaybedecek puanımız yok ve her maçı kazanmamız lazım. Bu büyük kulübün önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ligde geçen hafta 3-0 kazandıkları Arsenal maçında sezonun en iyi oyunlarından birini oynadıklarını kaydeden 21 yaşındaki savunma oyuncusu, "Bu performansı her hafta sahada göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Anfield'da en son kazandığımızdan bu yana uzun zaman geçti. Umarım Aston Villa'ya karşı kazanırız ve Anfield'daki ilk galibiyetimi alırım." değerlendirmesinde bulundu.

Takım arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduğunu aktaran milli futbolcu, performansının da her geçen gün daha iyiye gittiğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Liverpool
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