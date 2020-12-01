Liverpoollu Robertson'dan VAR tepkisi

Liverpool oyuncusu Andy Robertson, takım arkadaşları Jordan Henderson ve James Milner'ın ardından VAR'ı eleştiren üçüncü oyuncu oldu.

Son olarak Brighton'la berabere kalan Liverpool'un maçtaki iki golü VAR nedeniyle iptal edilmişti.

"ZEVK ALAMIYORUZ"

Robertson açıklamasında; "Bence Milner birçok oyuncunun ve taraftarın hissettiklerini ifade etti. Konuştuğum çoğu insan eskisi gibi futbol izlemekten zevk alamıyor. Pozisyonlar sürekli bir ekranda gözden geçiriliyor. VAR ile hatalar biter sandık ancak öyle olmadı. Sadece kararlarda istikrar bekliyoruz. Bizim aleyhimize verilen penaltı, başka maçlarda verilmiyor." sözlerini sarf etti.

Liverpool, Premier Lig'de 10. maçlar sonunda 21 puanla lider Tottenham'ın ardından averaj farkıyla ikinci sırada yer alıyor.

