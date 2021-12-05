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  4. Lizarazu: 2020 yılındaki ödül Lewandowski'ye verilebilir

Lizarazu: 2020 yılındaki ödül Lewandowski'ye verilebilir

05.12.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız eski futbolcu Biente Lizarazu, geride kalan Ballon d'Or ödülü ile ilgili konuştu.

Lizarazu: 2020 yılındaki ödül Lewandowski'ye verilebilir
Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

POL Polonya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Bayern Münih'te de forma giyen Bixente Lizarazu, Ballon d'Or'u Lionel Messi'nin kazanmasının ardından görüşlerini aktardı.

Lizarazu, "Ballon d'Or'da Messi'nin şöhretinin büyük bir rol oynadığını düşünüyorum. Özellikle Lewandowski gibi bir futbolcu ile kıyaslandığında" ifadelerini kullandı.

2020 YILINDAKİ ÖDÜL LEWANDOWSKI'YE

Fransız eski futbolcu ayrıca, "Bu adaletsizliği, 2020 yılındaki Ballon d'Or ödülünü Lewandowski'ye vererek düzeltmemiz gerekiyor. Bunun mümkün olduğunu duydum" şeklinde konuştu.

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