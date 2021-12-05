Lizarazu: 2020 yılındaki ödül Lewandowski'ye verilebilir

Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Bayern Münih'te de forma giyen Bixente Lizarazu, Ballon d'Or'u Lionel Messi'nin kazanmasının ardından görüşlerini aktardı.

Lizarazu, "Ballon d'Or'da Messi'nin şöhretinin büyük bir rol oynadığını düşünüyorum. Özellikle Lewandowski gibi bir futbolcu ile kıyaslandığında" ifadelerini kullandı.

2020 YILINDAKİ ÖDÜL LEWANDOWSKI'YE

Fransız eski futbolcu ayrıca, "Bu adaletsizliği, 2020 yılındaki Ballon d'Or ödülünü Lewandowski'ye vererek düzeltmemiz gerekiyor. Bunun mümkün olduğunu duydum" şeklinde konuştu.

