Lizbon'daki "Okyanus Akvaryumu" yılda 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlıyor

LİZBON (AA) - BURCU ÇALIK - Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Okyanus Akvaryumu, 450'den fazla türe ve 8 bin deniz canlısına ev sahipliği yapıyor. Avrupa'nın en büyük akvaryumlarından biri olan tesis, yılda 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlıyor.

Lizbon'da 1998'de düzenlenen Expo fuar alanında kurulan Okyanus Akvaryumu (Oceanario), ziyaretçilerini Atlantik, Pasifik, Hint Okyanusu ile Antarktika ekosistemlerinin bilinmeyen dünyasında gizemli bir yolculuğa çıkarıyor.

Avrupa'nın en büyük akvaryumlarından biri olan tesiste 450'den fazla tür ve nadir görülenlerin de içerisinde bulunduğu 8 bin deniz canlısı yaşıyor. Açık okyanusta geziyormuş hissi oluşturacak şekilde tasarlanan akvaryum, dünyanın dört bir yanından her yıl 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlıyor.

Okyanus Akvaryumu'nda rengarenk yüzey ve dip balıklarının yanı sıra farklı türlerde boyları metrelerce uzunluğa ulaşan köpek balıkları, su samurları, denizatı, eşi benzeri az görülen deniz kuşları ve hatta penguenlere rastlamak mümkün.

Tropikal yağmur ormanlarının bir benzerinin de yer aldığı akvaryumda okyanus bitkilerinin yanı sıra özel video bölümleri, çocuklara eğlendirici içerikler sunan oyun alanları da bulunuyor.

- "Hayal gücünün sınırlarının ötesinde bir yaşam"

"Tek bir okyanus, tek bir gezegen. Hayal gücünün sınırlarının ötesinde bir yaşam" temasıyla okyanusların korunması amacıyla faaliyet gösteren akvaryumda, insanları okyanuslar ve deniz türleri hakkında daha fazla bilgi edinmeye teşvik etmeyi amaçlayan eğitimler düzenleniyor.

Bilimsel araştırmalar ve deniz biyoçeşitliliğini koruma projelerini destekleyen tesis, deniz canlıları için koruyucu tıp, tür koruma ve üreme programları yürütüyor.

Aynı zamanda özel sergilere de ev sahipliği yapan Okyanus Akvaryumu'nda 2015'te vefat eden Japon fotoğraf sanatçısı Takashi Amano'nun "Sualtı Ormanları" sergisi de gezilebiliyor.

