SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Çaykur Rizespor
  4. Loic Remy: Umarım Beşiktaş'ı yenip rahat bir konuma ulaşırız

Loic Remy: Umarım Beşiktaş'ı yenip rahat bir konuma ulaşırız

26.04.2021 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor'un yıldız futbolcusu Loic Remy, Beşiktaş maçı öncesinde konuştu.

Loic Remy: Umarım Beşiktaş'ı yenip rahat bir konuma ulaşırız

Çaykur Rizespor'un Fransız golcüsü Loic Remy, Beşiktaş maçını kazanıp Süper Lig'de bir an önce rahat bir konuma ulaşmak istediklerini söyledi.

Remy, yeşil-mavili ekibin Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor'a geldiği andan itibaren takımda oynadığını belirtti.

Daha sonra bir sakatlık yaşadığını hatırlatan Remy, "Sakatlık da beklediğimizden daha uzun sürdü." ifadesini kullandı.

Remy, olabildiğince takıma faydalı olmaya çalıştığını aktararak, şöyle devam etti:

"Faydalı olurken de hazır olmaya çalışıyorum. Sakatlığım süresince bir an önce sahalara dönebilmek için gerekli çalışmalar yapıldı. Olabildiğince hızlı bir şekilde takıma dönüp yine eski katkımı vermeye çalıştım. Şimdi de yeniden eski formuma kavuşmaya çalışıyorum. Bunu yaptığımda da zaten her şey güzel olacak. Tabii ki şu anda yüzde yüz hazır durumda değilim. Ama bir an önce hazır duruma gelmek için elimden geleni yapıyorum. Ne kadar zaman alacağı konusunda net bir şey söyleyemem. Çünkü uzun bir süre sahalardan uzak kaldım. Ancak teknik heyetimizle birlikte bütün çalışmalar yapılıyor. O yüzden kaygılanacak bir şey yok. Olabildiğince kısa bir sürede eski formuma kavuşacağım."

Beşiktaş maçının zor geçeceğini kaydeden Remy, "Ligin lideri ile oynuyoruz. Beşiktaş tesadüfen orada değil. İyi oynadığı için o konumda. Bizi zor bir karşılaşma bekliyor. Fakat biz idmanlarımızı buna göre programladık. Antrenmanlarda iyi hazırlanarak bu maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Umarım kazanırız ve bir an önce rahat bir konuma ulaşırız." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Rizespor-Konyaspor maçında toplam 8 gol!Rizespor-Konyaspor maçında toplam 8 gol!
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Hadi Kocum once Asker Bulent ten,sonra senden cok seyler bekliyoruz fb liler olarak
Kuşlara bi hebele hubele yap karaoğlan..
çek fişi remy

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

Bu görüntü AK Partili ve CHP'li belediye arasında krize yol açtı

Bu görüntü AK Partili ve CHP'li belediye arasında krize yol açtı

Attığı goller işe yaramadı! Yollar ayrılıyor

Attığı goller işe yaramadı! Yollar ayrılıyor

Galatasaray'dan TFF'ye 1959 öncesi için başvuru

Galatasaray'dan TFF'ye 1959 öncesi için başvuru

Ümit Karan'dan olay itiraf! "Fenerbahçe ile anlaştım ama..."

Ümit Karan'dan olay itiraf! "Fenerbahçe ile anlaştım ama..."

Galatasaray'ın tesislerine silahlı baskın!

Galatasaray'ın tesislerine silahlı baskın!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Yönetim kararını verdi! Yollar ayrılıyor

Yönetim kararını verdi! Yollar ayrılıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tuzlaspor'da Suat Kaya ile yollar ayrıldı

Tuzlaspor'da Suat Kaya ile yollar ayrıldı

Erman Toroğlu'ndan Podolski'ye olay sözler

Erman Toroğlu'ndan Podolski'ye olay sözler

Ve Salih Uçan imzayı atıyor! Süper Lig devi...

Ve Salih Uçan imzayı atıyor! Süper Lig devi...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.