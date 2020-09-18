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Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor, Süper Lig’de

BASKETBOL HABERLERİ  | 18.09.2020 18:58 | Son Güncelleme

ING Basketbol Süper Ligi’nde Bandırma Basketbol’un ligden çekilmesinden sonra, Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor Kulübü’ne üst lige çıktı.

Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor, Süper Lig’de

Türkiye Basketbol Federasyonu, 2019-2020 sezonu TBL sıralama önceliğini dikkate alarak Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor Kulübü’ne ulusal lisans verilmesi ve takımın 2020-2021 sezonunda ligden çekilen Bandırma Basketbol İhtisas basketbol takımının yerine ING Basketbol Süper Ligi’ne alınmasına karar verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Bandırma Basketbol İhtisas A.Ş. basketbol takımının ligden çekilme bildirimi nedeniyle 2020-2021 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi’nin 15 takım arasında oynanmasına ilişkin Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu kararına yapılan itiraz neticesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu’nun yeni bir başvuru süreci açılmasına yönelik verdiği kararına uygun olarak, 18 Eylül 2020 tarihine kadar verilen süre sona ermiştir.

Verilen süre içerisinde Türkiye Basketbol Ligi (TBL) ikincisi Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor Kulübü, üçüncüsü Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ve sekizincisi Yalova Spor Basketbol Kulübü tarafından yapılan lisans başvuru dosyaları, Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı ile Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nda aranan koşullar yönünden incelenmiştir.

Yönetim Kurulumuz; talimatlardaki koşulları sağlayan üç kulüp arasında, 2019-2020 sezonu TBL sıralama önceliğini dikkate alarak Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor Kulübü’ne ulusal lisans verilmesine ve takımın 2020-2021 sezonunda ligden çekilen Bandırma Basketbol İhtisas A.Ş. basketbol takımının yerine ING Basketbol Süper Ligi’ne alınmasına karar vermiştir.

Ayrıca aynı toplantıda, Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor Kulübü’nün bir üst lige alınmasıyla TBL’de oluşan takım sayısındaki azalmanın, 2019-2020 sezonunda Türkiye Basketbol İkinci Ligi’nde birinci sırada yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor Kulübü basketbol takımının TBL’ye alınarak tamamlanmasına karar verilmiştir." (İHA)

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