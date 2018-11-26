Doğanın şifalılarından faydalanmak isteyenlere Anadolu'nun en sağlıklı kaynağından bahsedeceğiz: Kızılcık! İster çayını ister çorbasını için, her türlü faydalarını görmek mümkün...

Lokman Hekim'in şifa kaynağı: Kış hastalıklarına kalkan oluyor

Bolu’nun dağlarından toplanarak çeşitli aşamalardan geçirildikten sonra çorbası yapılan Kızılcık meyvesi özellikle kış aylarında şifa kaynağı oluyor.

Doğal şifacı Bolu'da, yaz aylarında dağlardan toplan kızılcık daha sonra tarhana haline getirilerek çorbası yapılan ve kış aylarında çeşitli hastalıklara iyi geldiği düşünülerek tüketilen, şifa kaynağı olarak evlerde yerini alıyor.

Türkiye'nin pek çok yerinde satışta Bolu El İşi Hatıraları Derneği tarafından 2017 yılında tescillettirilen ve Bolu'nun ilk Coğrafi İşaret Tescil Belgesi sahibi olan 'Kızılcık Tarhanası', hünerli ellerde işlendikten sonra Türkiye'nin pek çok yerine satılmak üzere de gönderiliyor.

Tarihte, Lokman Hekim'in de şifa kaynağı olarak gösterdiği kızılcık tarhanası kış mevsiminde bizi hastalıklardan koruyacak tam bir doğal ilaç

Kızılcık meyvesi hakkında bilgi veren Bolu El İşi Hatıraları Derneği (BEHDER) Başkanı Güler Burkucu; "Kızılcık, yaz mevisiminde Bolu dağlarından toplanan bir meyvedir. Bunu işleyerek tarhana haline getirip kış mevsiminde şifa çorbası olarak yenilir. Bolu'da en çok kullandığımız çorbadır. Sağlık açısından çok iyi bir çorbadır. C vitamini deposudur. Lokman Hekim bütün illeri gezerken Bolu'ya geldiğinde ve Bolu dağlarındaki kızılcıkları gördüğünde 'Benim şifa dağıtmama gerek yok. Siz zaten şifayı bulmuşsunuz. Şifa kızılcıktır' demiş. Şifa çorbası ismi de oradan gelmiş. Şifa çorbası kış mevsiminde grip olduğumuzda, bağırsak bozukluğunda, mide bulantısında, soğuk algınlığında herkesine evinde kullanılan bir çorbadır" şeklinde konuştu.

Kuruması beklenen kızılcık...