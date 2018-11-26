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Lokman Hekim'in şifa kaynağı: Kış hastalıklarına kalkan oluyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.11.2018 10:25 | Son Güncelleme

Bolu’nun dağlarından toplanarak çeşitli aşamalardan geçirildikten sonra çorbası yapılan Kızılcık meyvesi özellikle kış aylarında şifa kaynağı oluyor.

Doğanın şifalılarından faydalanmak isteyenlere Anadolu'nun en sağlıklı kaynağından bahsedeceğiz: Kızılcık! İster çayını ister çorbasını için, her türlü faydalarını görmek mümkün...

Lokman Hekim'in şifa kaynağı: Kış hastalıklarına kalkan oluyor

Bolu’nun dağlarından toplanarak çeşitli aşamalardan geçirildikten sonra çorbası yapılan Kızılcık meyvesi özellikle kış aylarında şifa kaynağı oluyor.

Doğal şifacı

Doğal şifacı
Bolu'da, yaz aylarında dağlardan toplan kızılcık daha sonra tarhana haline getirilerek çorbası yapılan ve kış aylarında çeşitli hastalıklara iyi geldiği düşünülerek tüketilen, şifa kaynağı olarak evlerde yerini alıyor.

Türkiye'nin pek çok yerinde satışta

Türkiye'nin pek çok yerinde satışta
Bolu El İşi Hatıraları Derneği tarafından 2017 yılında tescillettirilen ve Bolu'nun ilk Coğrafi İşaret Tescil Belgesi sahibi olan 'Kızılcık Tarhanası', hünerli ellerde işlendikten sonra Türkiye'nin pek çok yerine satılmak üzere de gönderiliyor.

Tarihte, Lokman Hekim'in de şifa kaynağı olarak gösterdiği kızılcık tarhanası kış mevsiminde bizi hastalıklardan koruyacak tam bir doğal ilaç

Tarihte, Lokman Hekim'in de şifa kaynağı olarak gösterdiği kızılcık tarhanası kış mevsiminde bizi hastalıklardan koruyacak tam bir doğal ilaç

Kızılcık meyvesi hakkında bilgi veren Bolu El İşi Hatıraları Derneği (BEHDER) Başkanı Güler Burkucu;

Kızılcık meyvesi hakkında bilgi veren Bolu El İşi Hatıraları Derneği (BEHDER) Başkanı Güler Burkucu;
"Kızılcık, yaz mevisiminde Bolu dağlarından toplanan bir meyvedir. Bunu işleyerek tarhana haline getirip kış mevsiminde şifa çorbası olarak yenilir. Bolu'da en çok kullandığımız çorbadır. Sağlık açısından çok iyi bir çorbadır. C vitamini deposudur. Lokman Hekim bütün illeri gezerken Bolu'ya geldiğinde ve Bolu dağlarındaki kızılcıkları gördüğünde 'Benim şifa dağıtmama gerek yok. Siz zaten şifayı bulmuşsunuz. Şifa kızılcıktır' demiş. Şifa çorbası ismi de oradan gelmiş. Şifa çorbası kış mevsiminde grip olduğumuzda, bağırsak bozukluğunda, mide bulantısında, soğuk algınlığında herkesine evinde kullanılan bir çorbadır" şeklinde konuştu.

Kuruması beklenen kızılcık...

Kuruması beklenen kızılcık...

Kızılcık hazırlama aşaması

Kızılcık hazırlama aşaması
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Lokman Hekim'in şifa kaynağı: Kış hastalıklarına kalkan oluyor

Lokman Hekim'in şifa kaynağı: Kış hastalıklarına kalkan oluyor

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