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Lokman Hekim Sağlık Grubu İstanbul’da hastane almak için girişimlere başladı

02.02.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Pendik ilçesindeki Adatıp Kurtköy Hastanesinin, Lokman Hekim Sağlık Grubuna devrine yönelik bağlayıcı olmayan ön sözleşme imzalandı - Söz konusu satın almanın tamamlanması durumunda İstanbul’da ilk kez sağlık hizmeti vermeye başlayacak olan Lokman Hekim Sağlık Grubunun Ankara ve Van'da hastaneleri bulunuyor

Ankara merkezli sağlık kuruluşu Lokman Hekim Sağlık Grubu, İstanbul'un Pendik ilçesindeki Adatıp Kurtköy Hastanesinin sahibi Adatıp Sağlık Hizmetleri AŞ ile hisse senetlerinin devrine yönelik bağlayıcı olmayan ön sözleşme imzaladı.

Lokman Hekim Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre, şirket Ankara'da üç hastane ve bir tıp merkezi, Van'da iki hastane ve Erbil'de bir tanı merkeziyle sağlık hizmeti veriyor. Aynı zamanda Lokman Hekim Üniversitesi ile akademik iş birliği yapan şirket, e-ticaret alanında da faaliyetlerini sürdürüyor.

Açıklamaya göre, Borsa İstanbul'da işlem gören Lokman Hekim Sağlık Grubu, 29 Ekim 2021 tarihinde Adatıp Kurtköy Hastanesinin sahibi olan Adatıp Sağlık Hizmetleri AŞ ile hisse senetlerinin devrine yönelik bir gizlilik sözleşmesi imzaladı.

Şirket nezdindeki görüşmeler 1 Şubat itibarıyla yapılırken, hisselerin tümünün satın alınmasına ilişkin bağlayıcı olmayan bir ön sözleşme imzalandı. Hisselerin nihai devri, işletmenin halen faaliyette bulunduğu gayrimenkulün kiralanması, sözleşme şartlarında tam mutabakat ve ilgili kurum ile kuruluşlarının izin vermesi şartına bağlı bulunuyor.

- Lokman Hekim'in yatak kapasitesini yüzde 27 artıracak

200 yatak kapasitesine sahip olan ve fiilen 115 yatak ruhsatı bulunan Adatıp Kurtköy Hastanesi, 25 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteriyor.

Adatıp Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifiyle birlikte alımına yönelik durum tespit çalışmalarının tamamlanması ve gerekli izinlerin alınmasının ardından, şirketin Lokman Hekim’e devrine yönelik sözleşme imzalanacak.

Hastanenin devralınması durumunda, mevcut duruma ilişkin ayrıca bir açıklama yapılacak. Lokman Hekim Sağlık Grubu, Adatıp Kurtköy Hastanesini satın alması durumunda, bugün itibarıyla sahip olduğu fiziki yatak kapasitesini yüzde 27 artırmış olacak.

Söz konusu devralma işleminin tamamlanması durumunda Lokman Hekim Sağlık Grubu, Ankara ve Van'ın ardından ilk kez İstanbul'a açılarak üçüncü bir şehirde daha hastane hizmeti sunmaya başlayacak.

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