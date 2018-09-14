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Lokomotiv Moskova 1 - 1 Dinamo Moskova

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 14.09.2018 21:39 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Lokomotiv Moskova, Rusya Ligi'nin 6. haftasında oynanan derbi maçta sahasında Dinamo Moskova ile 1-1 berabere kaldı.

Lokomotiv Moskova 1 - 1 Dinamo Moskova

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile D Grubu'nda yer alan Lokomotiv Moskova, sahasında Dinamo Moskova'yı ağırladı.

Konuk takımın 5. dakikada Miguel Cardoso ile öne geçtiği maçta Lokomotiv Moskova, 32. dakikada Anton Miranchuk ile skora dengeyi getirdi.

Ev sahibi ekibin 66. dakikada Grzegorz Krychowiak'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldığı mücadelede başka gol olmadı ve iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

Lokomotiv Moskova, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde 18 Eylül Salı günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Lokomotiv Moskova - Dinamo Moskova Anton Miranchuk Grzegorz Krychowiak

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