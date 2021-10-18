Lokomotiv Moskova'dan Galatasaray maçı öncesi Squid Game paylaşımı

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak olan Lokomotiv Moskova, 21 Ekim Perşembe günü oynanacak maç öncesinde son günlerin popüler dizisi Squid Game temalı bir paylaşımda bulundu.

Kulübün resmi kanalları aracılığıyla paylaşılan videoda, dizide yer alan maskeli ekibi temsilen tesislere gelen üç kişilik grubun, oyuncuların soyunma odasına kulübün logosunun işlendiği Squid Game şekeri bıraktığı görülüyor.

Dizinin senaryosuna göre; yalnızca şekerin üzerindeki motifleri kırmadan çıkaranlar hayatta kalabiliyordu.

GALATASARAY DA BEŞİKTAŞ MAÇINDAN SONRA PAYLAŞMIŞTI

Galatasaray, son günlerin popüler dizisi Squid Game temalı bir paylaşım yapmıştı.

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup olduğu maçın ardından yaptığı paylaşımda "Türkiye'de bu bölümü geçebilen ilk ve tek kulübüz" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye’de bu bölümü geçebilen ilk ve tek kulübüz. ???? #SquidGame pic.twitter.com/XzARSNx3Ak — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 15, 2021



