Lokomotiv Moskova, Galatasaray'ın istediği Manuel Fernandes'le yollarını ayırdı

Vasily Kiknadze yaptığı açıklamada ''Fernandes'e katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Kış transfer döneminde açık bir şekilde takımdan ayrılmak istediğini söylemişti. Fernandes için bize gelen resmi bir teklif yok ama gazetelere göre kariyerini Türkiye'de sürdürecek. Ancak bunun için biz bir şey diyemeyiz. Eğer Fernandes kendini hazır hissediyorsa başka bir yerde rahatlıkla oynayabilir'' diye konuştu.
MUSTAFA CENGİZ AÇIKLAMIŞTI
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Manuel Fernandes ile ilgili yaptığı açıklamada ''Lokomotiv Moskova, Manuel Fernandes'i bize teklif etti. Futbolculuğunu beğenirim ama 'Siz niye bırakıyorsunuz?' dedik, cevaplamadılar. Mali şartları o zaman uygun gelmedi. Mali şartları uygun olan her şeyi değerlendiririz. Fatih Hoca ile o zaman bu transferi konuşmadık'' sözlerini kullanmıştı.
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