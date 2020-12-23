Lokum gibi ağızda dağılıyor, tel tel ayrılıyor: Kuzu gerdan tarifi

Kuzu eti bambaşka bir lezzettir. Hele ki lokum gibi kıvamı ve kendine has lezzeti ile sofraların baş tacı olan kuzu gerdan bizlere gösteriyor ki; bu etten yapılan yemeklerin lezzetli olmama şansı neredeyse hiç yok. Biz de bu güzel lezzet için en özel tarifi sizlerle buluşturuyoruz. İşte karşınızda fırında kuzu gerdan tarifi…

FIRINDA KUZU GERDAN TARİFİ

MALZEMELER

10 adet kuzu gerdan eti

5 adet patates

10 adet yeşil biber

4-5 adet domates

10 diş sarımsak

Sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

SOSU İÇİN

2 su bardağı ılık su

3 yemek kaşığı domates salçası

2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

Öncelikle kuzu gerdanları yıkayın ve suyunu güzelce süzdürün.

Bütün gerdan etlerini bir kabın içerisine alın ve kullandığınız her gerdan eti için 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin.

Sıvı yağı ekledikten sonra elinizle etleri ve sıvı yağı iyice harmanlayın.

Harmanlama işleminiz bittikten sonra yapışmaz tavanızı ocağın üstüne koyun ve en harlı ateşte tavanın ısınması için bekleyin.

Isınan tavaya etlerinizi yerleştirin.

Etleri pembemsi renk kalmayıncaya kadar tavanın içinde döndürerek pişirin. Etin her tarafının mühürlenmesi için yan taraflarını da mühürlemeyi unutmayın.