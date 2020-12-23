Lokum gibi ağızda dağılıyor, tel tel ayrılıyor: Kuzu gerdan tarifi

Kuzu eti bambaşka bir lezzettir. Hele ki lokum gibi kıvamı ve kendine has lezzeti ile sofraların baş tacı olan kuzu gerdan bizlere gösteriyor ki; bu etten yapılan yemeklerin lezzetli olmama şansı neredeyse hiç yok. Biz de bu güzel lezzet için en özel tarifi sizlerle buluşturuyoruz. İşte karşınızda fırında kuzu gerdan tarifi…
10 adet kuzu gerdan eti
5 adet patates
10 adet yeşil biber
4-5 adet domates
10 diş sarımsak
Sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
2 su bardağı ılık su
3 yemek kaşığı domates salçası
2 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
Öncelikle kuzu gerdanları yıkayın ve suyunu güzelce süzdürün.
Bütün gerdan etlerini bir kabın içerisine alın ve kullandığınız her gerdan eti için 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin.
Sıvı yağı ekledikten sonra elinizle etleri ve sıvı yağı iyice harmanlayın.
Harmanlama işleminiz bittikten sonra yapışmaz tavanızı ocağın üstüne koyun ve en harlı ateşte tavanın ısınması için bekleyin.
Isınan tavaya etlerinizi yerleştirin.
Etleri pembemsi renk kalmayıncaya kadar tavanın içinde döndürerek pişirin. Etin her tarafının mühürlenmesi için yan taraflarını da mühürlemeyi unutmayın.
Mühürleme aşamasında etlerinizi yağladığınız sıvı yağ, etlerinizi korur ve etleriniz yüksek ateşte pişerken bile suyunun dışarıya çıkmasını engeller. Böylece etleriniz kendi suyu ile yumuşacık lokum gibi bir kıvamda pişer. Bu nedenle ete asıl lezzetini veren bu aşama oldukça önemli.
Mühürlediğiniz kuzu gerdanları düdüklü tencerenin içine yerleştirin ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin.
Etleri düdüklü tencerede 30 dakika kadar daha pişirmeye başlayın.
Pişen etlerinizi fırın tepsisinin içine yerleştirin.
Patatesleri soyun ve dilediğiniz büyüklükte kesin.
Patateslerden sonra biberinizi, domatesinizi ve sarımsaklarınızı da dilimleyin.
Kestiğiniz sebzeleri bir kabın içerisine alın ve tuz, karabiber, pul biber, biraz kekik ve biraz da sıvı yağ ekleyerek karıştırın. Daha sonra tepsiye dizdiğiniz kuzu gerdanların arasına üst üste gelmeyecek şekilde serpiştirin.
Son olarak ayrı bir kabın içerisinde ılık suyu, domates salçasını, tuzu ve karabiberi karıştırarak yemeğinizin sosunu hazırlayın.
Hazır olan sosu tepsideki malzemelerin üzerinde gezdirin.
Daha sonra yemeğinizi 200 derecelik fırında 45-50 dakika boyunca pişirin. Pişirme süresi fırından fırına değiştiği için etinizi ve sebzelerinizi ara ara kontrol ederek yemeğinizi pişirebilirsiniz.
Yemeğinizin üzeri kızardığında yemeğinizi fırından çıkarın ve bir süre dinlenmesi için bekleyin.
Dinlendikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
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