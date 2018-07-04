Londra sokaklarında çeyrek final sevinci

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1'lik eşitlikle sona eren maçta İngiltere, Kolombiya'yı penaltılarda 4-3 skorla yenerek çeyrek finale yükseldi. İngiltere'nin çeyrek finale yükselmesi ülkede büyük sevinç yaratırken, başta başkent Londra olmak üzere birçok kentte coşkuyla kutlandı.

