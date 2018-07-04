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Londra sokaklarında çeyrek final sevinci

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 04.07.2018 10:03 | Son Güncelleme

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında İngiltere'nin Kolombiya'yı penaltılarla yenerek Çeyrek finale yükselmesi İngilizler tarafından coşkuyla kutlandı.

Londra sokaklarında çeyrek final sevinci

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1'lik eşitlikle sona eren maçta İngiltere, Kolombiya'yı penaltılarda 4-3 skorla yenerek çeyrek finale yükseldi. İngiltere'nin çeyrek finale yükselmesi ülkede büyük sevinç yaratırken, başta başkent Londra olmak üzere birçok kentte coşkuyla kutlandı.

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Anahtar Kelimeler:
2018 dünya kupası Kolombiya İngiltere

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