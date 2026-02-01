Lookman bir rüyaydı, Kante bir devrim! Kadıköy’ün yeni 'Dinamosu' için geri sayım

Fenerbahçe'de artık transferi arap saçına dönen Ademola Lookman sonuçlandı. Nijeryalı yıldız oyuncu sarı-laciertli ekiple önce anlaşmasına karşın ardından A.Madrid'den gelen teklif kafasını çeldi ve tercihini İspanya'dan yana kullandı. Öte yandan Lookman transferinde isteğini alamayan Fenerbahçe yönetimi yine uzun süredir konuştuğu Kante için teklif artırdı.

ATLETICO MADRID KAPTI!

Fenerbahçe, sezon başına 8.5 milyon euro net + bonuslar içeren iyileştirilmiş bir maaş teklifi gönderdi. Atalanta ile 40 milyon euro bonservis bedelinde anlaşma var; ancak ödeme planı ve banka teminatları konusunda uzlaşma sağlanamadı. Transferde yaşanan bu anlaşmazlığın ardından devreye A.Madrid girdi ve işi bitirdi.

SON ANDA TEKLİF DAHİ YÜKSELTİLDİ!

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu:'nun iddiasına göre Fenerbahçe, Ademola Lookman’a yaptığı yıllık toplam 9 milyon euroluk maaş teklifini, 11 milyon euroya yükseltti ve yeni bir teklif yaptı.

Atletico Madrid, Ademola Lookman ile toplam paket yıllık 6 milyon euro maaş karşılığında anlaştı.

KANTE'DE SON DURUM!

Lookman olayında taraftarın tepkisini alan Fenerbahçe yönetimi, transfer sürecini hızlandırmak amacıyla N’Golo Kanté’ye sunduğu mevcut maaş teklifini arttırdı.

Fenerbahçe, Kante'nin önüne 2.5 senelik kontratı koydu. Fenerbahçe Kante'ye mevcut teklif ettiği maaşında üstüne çıktı transfer hızlansın diye.

TAKAS TEKLİFİ BİLE YAPILMAK ÜZERE...

L’Equipe haberlerine göre, N’Golo Kanté’nin Fenerbahçe’ye transferinin kısa süre içinde netlik kazanabileceğini yazdı. Sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Kanté için Fenerbahçe’nin 4 milyon euronun üzerinde bir teklif sunduğu belirtilirken, sarı-lacivertlilerin bu teklifi de artırabileceği duyuruldu.

Öte yandan dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, N'Golo Kante transferini bitirmek için Al-Ittihad'a, takas teklifi yapmaya hazırlanıyor. Haberin detaylarında ise takasta kullanılacak oyuncunun ismi belirtilmezken, transferde kısa süre içerisinde yeni bir gelişme yaşanabileceği belirtildi.