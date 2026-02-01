SPOR

Lookman bir rüyaydı, Kante bir devrim! Kadıköy’ün yeni 'Dinamosu' için geri sayım

Fenerbahçe'de transferi yılan hikayesine dönen Ademola Lookman için dananın kuyruğu koptu. Sarı-lacivertlilerin son anlarda teklif dahi yükselterek kadrosuna katmaya çalıştığı yıldız oyuncu tercihini Atletico Madrid'den yana kullandı. Gece yarısı gelen haber transferde tüm stratejiyi değiştirirken, Saran yönetimi bu kez N’Golo Kanté için son sözü söylemek için teklif dahi artırdı.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe'de artık transferi arap saçına dönen Ademola Lookman sonuçlandı. Nijeryalı yıldız oyuncu sarı-laciertli ekiple önce anlaşmasına karşın ardından A.Madrid'den gelen teklif kafasını çeldi ve tercihini İspanya'dan yana kullandı. Öte yandan Lookman transferinde isteğini alamayan Fenerbahçe yönetimi yine uzun süredir konuştuğu Kante için teklif artırdı.

ATLETICO MADRID KAPTI!

Lookman bir rüyaydı, Kante bir devrim! Kadıköy’ün yeni Dinamosu için geri sayım 1

Fenerbahçe, sezon başına 8.5 milyon euro net + bonuslar içeren iyileştirilmiş bir maaş teklifi gönderdi. Atalanta ile 40 milyon euro bonservis bedelinde anlaşma var; ancak ödeme planı ve banka teminatları konusunda uzlaşma sağlanamadı. Transferde yaşanan bu anlaşmazlığın ardından devreye A.Madrid girdi ve işi bitirdi.

SON ANDA TEKLİF DAHİ YÜKSELTİLDİ!

Lookman bir rüyaydı, Kante bir devrim! Kadıköy’ün yeni Dinamosu için geri sayım 2

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu:'nun iddiasına göre Fenerbahçe, Ademola Lookman’a yaptığı yıllık toplam 9 milyon euroluk maaş teklifini, 11 milyon euroya yükseltti ve yeni bir teklif yaptı.

Atletico Madrid, Ademola Lookman ile toplam paket yıllık 6 milyon euro maaş karşılığında anlaştı.

KANTE'DE SON DURUM!

Lookman bir rüyaydı, Kante bir devrim! Kadıköy’ün yeni Dinamosu için geri sayım 3

Lookman olayında taraftarın tepkisini alan Fenerbahçe yönetimi, transfer sürecini hızlandırmak amacıyla N’Golo Kanté’ye sunduğu mevcut maaş teklifini arttırdı.

Fenerbahçe, Kante'nin önüne 2.5 senelik kontratı koydu. Fenerbahçe Kante'ye mevcut teklif ettiği maaşında üstüne çıktı transfer hızlansın diye.

TAKAS TEKLİFİ BİLE YAPILMAK ÜZERE...

Lookman bir rüyaydı, Kante bir devrim! Kadıköy’ün yeni Dinamosu için geri sayım 4

L’Equipe haberlerine göre, N’Golo Kanté’nin Fenerbahçe’ye transferinin kısa süre içinde netlik kazanabileceğini yazdı. Sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Kanté için Fenerbahçe’nin 4 milyon euronun üzerinde bir teklif sunduğu belirtilirken, sarı-lacivertlilerin bu teklifi de artırabileceği duyuruldu.

Öte yandan dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, N'Golo Kante transferini bitirmek için Al-Ittihad'a, takas teklifi yapmaya hazırlanıyor. Haberin detaylarında ise takasta kullanılacak oyuncunun ismi belirtilmezken, transferde kısa süre içerisinde yeni bir gelişme yaşanabileceği belirtildi.

Allah Aşkına iş olsun diye transfer yapmaktan vaz geçin . Bu kadar transfer var , bir tane doğru düzgün oynayan , parasını Hak edem adam yok.. Fenerbahçe maçlarını izleyince KANSER olmamak içten bile değil..
