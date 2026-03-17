Nene kasırgası şehir şehir geziyor! Hat-trick'i ile Fenerbahçe'ye hayat verdi

Süper Lig'de son haftalarda aldığı puan kayıplarıyla gündeme gelen Fenerbahçe, evinde Gaziantep FK'yı farklı geçti. Sarı-lacivertliler ikinci yarıda bir ara beraberliğe de yakalansa maçtan farklı bir skorla galip ayrılmayı bildi. Fenerbahçe'nin gollerini 41, 68 ve 79. dakikalarda Dorgeles Nene atarken, yıldız isim hat-trick'i ile resmen taraftarı kendine hayran bıraktı.

PERFORMANSIYLA PARMAK ISIRTIYOR!

Süper Lig’in bu sezonki en büyük keşiflerinden biri olan Dorgeles Nene, gollerine ara vermeden devam ediyor. Son olarak Gaziantep FK filelerini havalandıran genç hücumcu, ligdeki gol sayısını artırırken sergilediği istatistikle parmak ısırtıyor.

Gaziantep FK karşısında attığı şık golle tribünleri ayağa kaldıran Nene, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da scout ekiplerinin listesine girmeyi başardı. Topla olan sürati ve ceza sahası içindeki soğukkanlılığı, onu ligin en değerli varlıklarından biri haline getirdi.

BU SEZON 9.GOLÜNÜ ATTI!

Süper Lig'de sezonun en flaş performanslarından birine imza atan Dorgeles Nene, adeta bir "gol makinesi"ne dönüştü. Genç hücumcu, hızı ve bitiriciliğiyle ligdeki savunmacıların korkulu rüyası olurken, son kurbanı Gaziantep FK oldu. Nene, bu sezon sergilediği performansla sadece takımını sırtlamakla kalmıyor, takımına da galibiyeti getiriyor.

Dorgeles Nene, Süper Lig'deki 9. golünü attı.

Gençlerbirliği (1)

Kayserispor (2)

Göztepe (1)

Kocaelispor (1)

Samsunspor (1)

Gaziantep FK (3)

Fenerbahçe, evinde Gaziantep FK'yı 4-1 yenerek Süper Lig'de puanını 60 yaptı.

EN GENÇ İSİM OLDU!

Dorgeles Nene, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de hat-trick yapan en genç yabancı futbolcu oldu.