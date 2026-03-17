SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Nene kasırgası şehir şehir geziyor! Hat-trick'i ile Fenerbahçe'ye hayat verdi

Süper Lig'in 26.haftasında Fenerbahçe evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 4-1'lik skorla galip ayrılırken, maça damgasını vuran isim Dorgeles Nene oldu.

Burak Kavuncu
Dorgeles Nene

MLİ Mali
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de son haftalarda aldığı puan kayıplarıyla gündeme gelen Fenerbahçe, evinde Gaziantep FK'yı farklı geçti. Sarı-lacivertliler ikinci yarıda bir ara beraberliğe de yakalansa maçtan farklı bir skorla galip ayrılmayı bildi. Fenerbahçe'nin gollerini 41, 68 ve 79. dakikalarda Dorgeles Nene atarken, yıldız isim hat-trick'i ile resmen taraftarı kendine hayran bıraktı.

PERFORMANSIYLA PARMAK ISIRTIYOR!

Süper Lig’in bu sezonki en büyük keşiflerinden biri olan Dorgeles Nene, gollerine ara vermeden devam ediyor. Son olarak Gaziantep FK filelerini havalandıran genç hücumcu, ligdeki gol sayısını artırırken sergilediği istatistikle parmak ısırtıyor.

Gaziantep FK karşısında attığı şık golle tribünleri ayağa kaldıran Nene, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da scout ekiplerinin listesine girmeyi başardı. Topla olan sürati ve ceza sahası içindeki soğukkanlılığı, onu ligin en değerli varlıklarından biri haline getirdi.

BU SEZON 9.GOLÜNÜ ATTI!

Süper Lig'de sezonun en flaş performanslarından birine imza atan Dorgeles Nene, adeta bir "gol makinesi"ne dönüştü. Genç hücumcu, hızı ve bitiriciliğiyle ligdeki savunmacıların korkulu rüyası olurken, son kurbanı Gaziantep FK oldu. Nene, bu sezon sergilediği performansla sadece takımını sırtlamakla kalmıyor, takımına da galibiyeti getiriyor.

Dorgeles Nene, Süper Lig'deki 9. golünü attı.

Gençlerbirliği (1)
Kayserispor (2)
Göztepe (1)
Kocaelispor (1)
Samsunspor (1)
Gaziantep FK (3)

Fenerbahçe, evinde Gaziantep FK'yı 4-1 yenerek Süper Lig'de puanını 60 yaptı.

EN GENÇ İSİM OLDU!

Dorgeles Nene, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de hat-trick yapan en genç yabancı futbolcu oldu.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
4 - 1
Gaziantep FK Gaziantep FK

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FK son dakika fenerbahçe gol Dorgeles Nene
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.