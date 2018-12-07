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Loris Karius: 2 puan bıraktık

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.12.2018 22:39 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta 0-0 biten Alanyaspor maçı sonrası kurtarışlarıyla ön plana çıkan Loris Karius, "Akıcı bir oyun olmadı ve 2 puan bıraktık" dedi.

Loris Karius: 2 puan bıraktık

Alman kaleci mücadelenin ardından kısa bir açıklama yaptı. Özeleştiri yapan Karius, "Takım olarak iyi bir performans ortaya koyamadık. 3 puan için gelmiştik buraya. Akıcı bir oyun olmadı ve 2 puan bıraktık" ifadelerini kullandı.

Gelecek maçlarla ilgili konuşan Alman kaleci "Devre arasından önce oynayacağımız tüm maçları kazanmamız gerekiyor ki, zirvede kalalım" dedi.

DORUKHAN TOKÖZ: TELAFİ EDECEĞİZ
Dorukhan Toköz ise bu kayıplarını telafi edeceklerini söyleyerek "Güvenen herkese teşekkür ederim. Çok çalışıyoruz, takıma elimizden geldiğince bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Deneyimli oyunculardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Bugün elimizden geleni yaptık ama kaybedilen 2 puan var. Telafi edeceğiz, kimse merak etmesin" diye konuştu.

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Loris Karius Beşiktaş

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