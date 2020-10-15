Loris Karius: Eşsiz bir tecrübeye sahibim

Almanya Bundesliga takımlarından Union Berlin'in yeni kaleci Larius Karius, Liverpool ve Beşiktaş maceralarının ardından Almanya'ya kendisini kanıtlamak için geldiğini ifade etti ve ihtiyacı olan şeyi de açıkladı; "Beni rahat bırakın"...

BU DURUM UTANÇ VERİCİ

Son iki yılını Beşiktaş'ta geçiren Karius, İstanbul günlerini oldukça iyi hatırlasa da Beşiktaş günleri için pek de aynı şeyleri düşünmüyor. Beşiktaş'tan sonra Liverpool'a geri dönen ve Union Berlin'e kiralanan Karius, "Gösterdiğim müthiş performanslar bir anda unutuldu, kalecilikte kredi denen bir durum yok; bu utanç verici. Amacım Berlin'de yeniden kendimi kanıtlamak ve Bundesliga'da hala bir iyi kaleci olduğumu herkese göstermek" dedi.

O HATA ÜZERİME YAPIŞTI

Liverpool'da yaptığı hatanın kendisinin üzerine yapıştığının altını çizen Karius, "Bu çok geride kaldı, o günden bu yana en az 60 maça çıktım. İyi oynamak ve yeni bir yaşam alanı yaratmak için Berlin'deyim. Artık kimse Liverpool'daki o dönemi konuşmuyor ve konuşan sadece gazeteciler, çok sıkıcı" şeklinde konuştu.