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  4. Loris Karius ile aşk yaşayan Diletta Leotta'dan karnı burnunda poz!

Loris Karius ile aşk yaşayan Diletta Leotta'dan karnı burnunda poz!

19.04.2023 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Can Yaman'dan ayrılan ardından Newcastle United'ın yıldızı Loris Karius ile aşk yaşamaya başlayan Diletta Leotta hamile olduğunu duyurmuştu. Diletta Leotta'dan karnı burnunda poz geldi.

Loris Karius ile aşk yaşayan Diletta Leotta'dan karnı burnunda poz!

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Newcastle United'ın yıldızı Loris Karius ile birlikteliğinden hamile olduğunu sosyal medya hesabı üzerindne yaptığı bir paylaşımla duyurmuştu.

Can Yaman'la yaşadığı aşk ile ülkemizde de geniş bir kitle tarafından tanınan Diletta Leotta cesur ve iddialı pozları ile dikkat çekiyor.

Diletta Leotta

İtalyan sunucu bu defa spor salonunda çektiği bir kareyi paylaşarak, "Birlikte büyüyoruz" notunu düştü. Diletta Leotta'nın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Diletta Leotta 2

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Alman kaleci Karius ile aşk yaşayan sunucunun seksi pozları sık sık gündeme geliyor.


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