Loris Karius ile aşk yaşayan Diletta Leotta'dan karnı burnunda poz!

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Newcastle United'ın yıldızı Loris Karius ile birlikteliğinden hamile olduğunu sosyal medya hesabı üzerindne yaptığı bir paylaşımla duyurmuştu.

Can Yaman'la yaşadığı aşk ile ülkemizde de geniş bir kitle tarafından tanınan Diletta Leotta cesur ve iddialı pozları ile dikkat çekiyor.

İtalyan sunucu bu defa spor salonunda çektiği bir kareyi paylaşarak, "Birlikte büyüyoruz" notunu düştü. Diletta Leotta'nın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Alman kaleci Karius ile aşk yaşayan sunucunun seksi pozları sık sık gündeme geliyor.



