Loris Karius İngiltere'de yine gündemde

Beşiktaş'ın Liverpool’dan kiraladığı kaleci Loris Karius, dünya gündeminden düşmüyor. Bursaspor karşısında ilk maçına çıkan Alman file bekçisi, futbolu kadar yakışıklılığı ve karizmasıyla da basının gündemini meşgul ediyor.

İngiliz basını da Karius’un, Türkiye’de gördüğü ilgi ve desteği kaleme aldı. Karius’un çevresinde oluşan ilgi ve sevgi yoğunluğu, “Karius İmparatorluğu” şeklinde ifade edildi. Bursa deplasmanında yediği hatalı golün bile Alman file bekçisine olan ilgiyi azaltmadığı belirtilen haberde, “Karius’un sosyal medya hesaplarındaki fotoğraf ve paylaşımlarının altına hayranları tarafından binlerce yorum yapılıyor. Sadece Beşiktaşlılar değil, futbolla ilgisi olmayan kişiler bile ona ilgi ve hayranlıklarını dile getiriyor” ifadeleri kullanıldı.

(AKŞAM)

