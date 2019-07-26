Loris Karius'tan Şenol Güneş'e gönderme

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, basın toplantısında konuşurken eski teknik direktör Şenol Güneş'i eleştiren sözler kullandı.

Abdullah Avcı'nın gelmesinin ardından kaleci eldiveni olmadan antrenmanlarda yer alan Karius, ''Geçen sene oyun kurmada böyle bir seçeneğimiz yoktu. Açıkçası biraz kolaya kaçarak oyun kuruyorduk. Bu antrenmanlar benim için yeni bir şey değil. Liverpool'da da bu antrenmanları yapardık. Oyunu geriden kurmak için yardımcı oluyor. Takımım için faydalı olacağını düşünüyorum'' diye konuştu.

''GEÇEN SEZON MUTLU DEĞİLDİM''

Geçen sezon mutsuz anlar yaşadığını itiraf eden Karius, ''Buraya geldiğimde 2 yıllık sözleşme imzaladım. Niyetim çok açıktı. Siz de biliyorsunuz geçen sene mutlu olmadığım zamanlar oldu. Ancak şu an çok mutluyum. Beşiktaş ile şampiyonluk sevinci yaşamak istiyorum. Avrupa'da da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyorum'' dedi.

''ŞENOL GÜNEŞ BENİMLE 10 AYDA 1 KERE KONUŞTU''

Geçen sezon Şenol Güneş'in maç sonu medyaya karşı kendisini eleştirmesi hakkında konuşan Alman kaleci, ''Şenol Güneş'in medya aracılığı ile değil de direkt benimle konuşmasını dilerdim. Şenol hoca, 10 ayda benimle sadece 1 kez yüz yüze konuştu. Artık kafama takmıyorum. Önümde yeni bir yol var ve buna odaklanıyorum'' sözlerini kullandı.