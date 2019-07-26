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Loris Karius'tan Şenol Güneş'e gönderme

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.07.2019 16:54 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş'i eleştiren Karius, "Şenol hoca, 10 ayda benimle sadece 1 kez yüz yüze konuştu" dedi.

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, basın toplantısında konuşurken eski teknik direktör Şenol Güneş'i eleştiren sözler kullandı.

Abdullah Avcı'nın gelmesinin ardından kaleci eldiveni olmadan antrenmanlarda yer alan Karius, ''Geçen sene oyun kurmada böyle bir seçeneğimiz yoktu. Açıkçası biraz kolaya kaçarak oyun kuruyorduk. Bu antrenmanlar benim için yeni bir şey değil. Liverpool'da da bu antrenmanları yapardık. Oyunu geriden kurmak için yardımcı oluyor. Takımım için faydalı olacağını düşünüyorum'' diye konuştu.

''GEÇEN SEZON MUTLU DEĞİLDİM''
Geçen sezon mutsuz anlar yaşadığını itiraf eden Karius, ''Buraya geldiğimde 2 yıllık sözleşme imzaladım. Niyetim çok açıktı. Siz de biliyorsunuz geçen sene mutlu olmadığım zamanlar oldu. Ancak şu an çok mutluyum. Beşiktaş ile şampiyonluk sevinci yaşamak istiyorum. Avrupa'da da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyorum'' dedi.

''ŞENOL GÜNEŞ BENİMLE 10 AYDA 1 KERE KONUŞTU''
Geçen sezon Şenol Güneş'in maç sonu medyaya karşı kendisini eleştirmesi hakkında konuşan Alman kaleci, ''Şenol Güneş'in medya aracılığı ile değil de direkt benimle konuşmasını dilerdim. Şenol hoca, 10 ayda benimle sadece 1 kez yüz yüze konuştu. Artık kafama takmıyorum. Önümde yeni bir yol var ve buna odaklanıyorum'' sözlerini kullandı.

''SORUNLU BİR SEZON GEÇİRDİK''
Beşiktaş'ın geçen sene sıkıntılar yaşadığını kabul eden Loris Karius, ''Geçen sezon takım halinde sorunlu bir sezon geçirdik. Takımım için zor zamanlardan geçtik. Bazen sahada donup kalıyorduk, ne yapacağımızı bilemiyorduk. Futbolda bazen böyle şeyler olabiliyor tabii. Şu an her şey yeni ve geçen sezonu düşünmek istemiyorum. Sadece iyi oynamayı düşünüyorum. Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşmem var. Futbolda 1 yıl, bazen 10 yıl gibi geçebiliyor. Beşiktaş'a fayda sağlamak istiyorum. Tek düşüncem bu'' şeklinde konuştu.

''İLK MAÇI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM''
Son olarak Beşiktaş'ın yedek kalecilerini değerlendiren Karius, ''İkisi de genç ve yetenekli kaleciler. Antrenman yaparken benden bir şeyler öğrenebilirler. Aynı zamanda ben de onlardan yeni şeyler öğrenebilirim. Takımda tecrübeli kaleciler gerekiyor düşüncesine katılmıyorum. O dönem geride kaldı. Burada olduğum için çok mutluyum. Beraber çok şeyler başaracağımızı umuyorum. Sezonun ilk maçının gelmesini de sabırsızlıkla bekliyorum'' ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş Loris Karius şenol güneş

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