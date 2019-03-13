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Loris Karius'un Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiği iddia edildi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.03.2019 07:59 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta sezon başından bu yana performansı nedeniyle eleştirilen ve son Atiker Konyaspor maçında yediği ilk golün ardından tribünler tarafından protesto edilen Karius'la ilgili Alman basınında çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Loris Karius'un Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiği iddia edildi!

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius ile ilgili Alman haber sitesi Bild'den flaş bir iddia geldi.

Bild'de yer alan haberde; daha önce alacakları gerekçesiyle Beşiktaş ile sorun yaşadığı belirtilen Alman kalecinin, 4 aydır maaşını alamadığı için siyah beyazlı kulübü şubat ayında FIFA'ya şikayet etiği ifade edildi.

Haberin detayında, Beşiktaş'ın FIFA'dan çıkacak karara göre bir yaptırım cezasıyla karşılaşabileceği de kaydedildi.

Ricardo Quaresma, Vagner Love, Adriano gibi oyuncuların da alacakları nedeniyle problem yaşadığı haberleri basına yansımıştı.

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Beşiktaş Loris Karius

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