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Loris Karius'un yeni adresi belli oldu!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.03.2020 09:56 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Beklentilerin altında kalan Alman eldiven için flaş bir iddia ortaya atıldı. Detaylar haberimizde...

Loris Karius'un yeni adresi belli oldu!

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta gelecek sezon için çalışmalar devam ediyor. Siyah-beyazlılarda kadroda düşünülmeyen Loris Karius ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı. Karius'un gelecek sezon Premier Lig ekiplerinden West Ham United forması giyeceği iddia edildi.

KARİUS BEŞİKTAŞ'TAN AYRILACAK

Beşiktaş ile olan 2 sezonluk sözleşmesi bitecek olan Loris Karius, siyah-beyazlılardan ayrılacak.

LİVERPOOL'UN KAPISI DA KAPALI

Alman kaleci Loris Karius, Beşiktaş'tan ayrılacak. Ayrıca Ada basını, Karius'a Liverpool kapısının da kapalı olduğunu yazdı.

KARİUS'UN MENAJERİ HAREKETE GEÇTİ

Merseyside ekibinin kadrosunda düşünmediği Karius'a menajeri aracılığıyla şimdiden kulüp arayışına girdi.

YENİ ADRESİ WEST HAM UNİTED

Fanatik'in haberine göre; tecrübeli isim, bir diğer Premier Lig ekibi West Ham United’la temas halinde.

KARİUS'UN KARNESİ

Beşiktaş'ta Loris Karius, 32 maçta 2880 dakika süre aldı. Karius'a Beşiktaş taraftarları da sert eleştirilerde bulunmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
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