Loris Karius'un yeni adresi belli oldu!

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta gelecek sezon için çalışmalar devam ediyor. Siyah-beyazlılarda kadroda düşünülmeyen Loris Karius ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı. Karius'un gelecek sezon Premier Lig ekiplerinden West Ham United forması giyeceği iddia edildi.
Beşiktaş ile olan 2 sezonluk sözleşmesi bitecek olan Loris Karius, siyah-beyazlılardan ayrılacak.
Alman kaleci Loris Karius, Beşiktaş'tan ayrılacak. Ayrıca Ada basını, Karius'a Liverpool kapısının da kapalı olduğunu yazdı.
Merseyside ekibinin kadrosunda düşünmediği Karius'a menajeri aracılığıyla şimdiden kulüp arayışına girdi.
Fanatik'in haberine göre; tecrübeli isim, bir diğer Premier Lig ekibi West Ham United’la temas halinde.
Beşiktaş'ta Loris Karius, 32 maçta 2880 dakika süre aldı. Karius'a Beşiktaş taraftarları da sert eleştirilerde bulunmuştu.
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