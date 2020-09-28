SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. Loris Karius Union Berlin'e transfer oldu.

Loris Karius Union Berlin'e transfer oldu.

ALMANYA HABERLERİ  | 28.09.2020 18:52 | Son Güncelleme

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Union Berlin, Alman kaleci Loris Karius'u sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Loris Karius Union Berlin'e transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Karius'un sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Liverpool ile anlaşmaya varıldığı ve 27 yaşındaki oyuncunun bu sezon 20 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

İmza töreninin ardından duygularını dile getiren Karius, "Berlin'de kariyerim için yeni bir fırsat yakaladığım ve yeniden Bundesliga'ya döndüğüm için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

2018-2020 sezonları arasında kiralık olarak giydiği Beşiktaş formasıyla 67 karşılaşmada kalesinde 95 gol gören Karius, performansı nedeniyle eleştirilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ilçenin nüfusu 35 ili geçti! Gelen dönmüyor O ilçenin nüfusu 35 ili geçti! Gelen dönmüyor
Ozan Kabak’ın başı dertte! Men cezası...Ozan Kabak’ın başı dertte! Men cezası...
G.Saray'ın yeni transferi Fatih Öztürk kimdir?G.Saray'ın yeni transferi Fatih Öztürk kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Milletvekili kamerayı açık unuttu! Danışmanını kucağına aldı!
Milletvekili kamerayı açık unuttu! Danışmanını kucağına aldı!
Can Ataklı'nın Azerbaycan çıkışı olay oldu!
Can Ataklı'nın Azerbaycan çıkışı olay oldu!
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu detayı!
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu detayı!
Fenerbahçe'de 18 yıl sonra bir ilk
Fenerbahçe'de 18 yıl sonra bir ilk
Ndiaye İstanbul'da! Anlaşma sağlandı...
Ndiaye İstanbul'da! Anlaşma sağlandı...
Marcao'nun Roma'ya transferinde ilginç Fenerbahçe detayı
Marcao'nun Roma'ya transferinde ilginç Fenerbahçe detayı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Ozan Kabak rakibine tükürdü
Ozan Kabak rakibine tükürdü
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
UEFA Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih
UEFA Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih
Bayer Leverkusen'dan flaş transfer!
Bayer Leverkusen'dan flaş transfer!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Loris Karius Union Berlin'e transfer oldu.
Karius'un yeni takımı belli oldu
Ozan Kabak'ın men cezası alması bekleniyor
Ozan Kabak’ın başı dertte! Men cezası...
Schalke 04, David Wagner'in görevine son verdi
David Wagner'in görevine son verildi
Ozan Kabak: Ludwig Augustinsson'dan özür dilerim
'Ludwig Augustinsson'dan özür dilerim'
ÖZET | Schalke 04 - Werder Bremen maç sonucu: 1-3
Schalke 04 sahasında yenildi
Ozan Kabak rakibine tükürdü iddiası
Ozan Kabak rakibine tükürdü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.