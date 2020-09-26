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Loris Karius, Union Berlin yolunda!

ALMANYA HABERLERİ  | 26.09.2020 21:38 | Son Güncelleme

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Liverpool'a geri dönen ancak kadroda düşünülmeyen Karius'un yeni adresi belli oluyor.

Loris Karius, Union Berlin yolunda!

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Liverpool'a dönen Loris Karius yeniden Almanya'ya dönüyor.

Bundesliga'da daha önce Mainz formasıyla mücadele eden Karius'un Liverpool ile 2 yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen kadroda düşünülmüyor.

Bundesliga ekibi Union Berlin, iddialara göre oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardı. Bu anlaşmaya göre liverpool'un 27 yaşındaki kalecinin maaşının büyük bir kısmını üstleneceği de belirtiliyor.

Union Berlin aynı zamanda geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen Max Kruse'yi de bu sezon renklerine bağlamıştı.

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