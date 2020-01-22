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  4. Los Angeles Galaxy, Chicharito ile sözleşme imzaladı

Los Angeles Galaxy, Chicharito ile sözleşme imzaladı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 22.01.2020 14:30 | Son Güncelleme

Meksika tarihinin en çok gol atan oyuncusu Javier "Chicharito" Hernandez, MLS takımlarından Los Angeles Galaxy ile sözleşme imzaladı.

Los Angeles Galaxy, Chicharito ile sözleşme imzaladı

Zlatan Ibrahimovic'in ayrılığı sonrası Los Angeles Galaxy, kadrosunu Javier Hernandez (Chicharito) ile güçlendirdi.

MLS ekibi bu transfer karşılığında Sevilla'ya 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 'Küçük Bezelye' lakaplı Chicharito ise 3 yıllık sözleşme karşılığında senelik 6 milyon dolar + bonuslar kazanacak.

31 yaşındaki Meksikalı yıldız bu sezon Sevilla formasıyla çıktığı 15 maçta 3 gol kaydetti. Chicharito daha önce Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen ve West Ham United'da forma giymişti.

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