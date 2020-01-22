Los Angeles Galaxy, Chicharito ile sözleşme imzaladı

Zlatan Ibrahimovic'in ayrılığı sonrası Los Angeles Galaxy, kadrosunu Javier Hernandez (Chicharito) ile güçlendirdi.
MLS ekibi bu transfer karşılığında Sevilla'ya 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 'Küçük Bezelye' lakaplı Chicharito ise 3 yıllık sözleşme karşılığında senelik 6 milyon dolar + bonuslar kazanacak.
31 yaşındaki Meksikalı yıldız bu sezon Sevilla formasıyla çıktığı 15 maçta 3 gol kaydetti. Chicharito daha önce Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen ve West Ham United'da forma giymişti.
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