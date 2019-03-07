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Los Angeles Lakers 99 - 115 Denver Nuggets (LeBron James, Michael Jordan'ı geçti)

NBA HABERLERİ  | 07.03.2019 10:47 | Son Güncelleme

NBA'de Los Angeles Lakers konuk ettiği Denver Nuggets'a 115-99 yenildi. Maçı 31 sayı, 7 ribaunt ve 7 asistle tamamlayan LeBron James, tüm zamanların en skorer oyuncuları sıralamasında 32 bin 292 sayı kaydeden efsane oyuncu Michael Jordan'ı geçerek 4. sıraya yerleşti.

Los Angeles Lakers 99 - 115 Denver Nuggets (LeBron James, Michael Jordan'ı geçti)

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Los Angeles Lakers, ağırladığı Denver Nuggets'a 115-99 kaybederek play-off'a kalma yarışında geriye düştü.

Sezonun 43. galibiyetini alarak konferansında liderlik mücadelesini sürdüren Nuggets'ta Will Barton 23 sayı, 5 asist ve 4 ribaunt, Gary Harris ile Jamal Murray 19'ar sayı, Nikola Jokic ise 12 sayı, 17 ribaunt ve 8 asistle takımına galibiyeti getirdi.

Bu sezon 35. kez kaybederek konferansında 11. sırada kalan Lakers'ta mücadeleyi 31 sayı, 7'şer ribaunt ve asistle tamamlayan LeBron James, tüm zamanların en skorer oyuncuları sıralamasında 32 bin 292 sayı kaydeden efsane oyuncu Michael Jordan'ı geçerek 4. sıraya yerleşti.

Toplam sayısını 32 bin 311'e yükselten James'in önünde Kareem Abdul-Jabbar 38 bin 387 sayıyla birinci, Karl Malone 36 bin 928 sayıyla ikinci, Kobe Bryant 33 bin 643 sayıyla 3. sırada yer alıyor.

CEDİ OSMAN 1000 SAYI BARAJINI AŞTI
Doğu Konferansı'nda play-off'a kalma mücadelesi veren Brooklyn Nets, son periyottaki iyi savunmasının yardımıyla konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 113-107 mağlup etti. Sezonun 34. galibiyetini elde ederek konferansında 7. sırada yer alan Nets'te Spencer Dinwiddie 28 sayı, D'Angelo Russell 25 sayı, Jarrett Allen ise 15 sayı ve 11 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu. Bu sezon 49. kez yenilen Cavaliers'ta Kevin Love 24 sayı ve 16 ribauntla "double-double" yaparken, David Nwaba 22 sayı, Larry Nance 17 sayı ve 10 ribaunt üretti.

Mücadeleye ilk 5'te başlayarak 35 dakika sahada kalan Cedi Osman da 5 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistle oynadı. Bu performansıyla kariyerinde bin sayı barajını geçen 23 yaşındaki oyuncuyu Cleveland Cavaliers, resmi Instagram hesabından kutladı. Kısa süre içinde on binlerce kişi tarafından beğenilen kutlama mesajını Cedi Osman, kendine ait Twitter hesabından da paylaştı.

SONUÇLAR
Charlotte Hornets-Miami Heat: 84-91
Detroit Pistons-Minnesota Timberwolves: 131-114
Washington Wizards-Dallas Mavericks: 132-123
Atlanta Hawks-San Antonio Spurs: 104-111
Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers: 113-107
Chicago Bulls-Philadelphia 76ers: 108-107
New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 104-114
Phoenix Suns-New York Knicks: 107-96
Sacramento Kings-Boston Celtics: 109-111
Los Angeles Lakers-Denver Nuggets: 99-115

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