Los Angeles Lakers'ın yıldızı Lebron James sezonu kapattı

Batı Konferansı ekiplerinden Los Angeles Lakers'ta Lebron James şoku yaşanıyor. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, James'in kasık bölgesindeki sakatlığından dolayı sezonun geri kalanında oynatılmayacağı duyuruldu.
Lakers sağlık ekibinin açıklamasına göre, yıldız basketbolcuyu dinlendirilerek iyileşme sürecini hızlandırmayı hedefledikleri belirtildi. Bu sezon 55 karşılaşmada görev alan 34 yaşındaki basketbolcu, 27.4 sayı, 8.5 ribaund ve 8.3 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Lakers ise ligde 34 galibiyet alırken, 42 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Yıldız basketbolcunun New Orleans ve Oklahoma City maçlarında takımla birlikte seyehat edeceği de ifade edildi.
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