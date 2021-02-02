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Lösemi hastası Selen Utlu Akalın için Alanya'da kök hücre bağışı yapıldı

02.02.2021 20:19 | Son Güncelleme:
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Lösemi hastası Selen Utlu Akalın için Alanya'da kök hücre bağışı yapıldı

Bursa'da yaşayan lösemi hastası 39 yaşındaki diş hekimi Selen Utlu Akalın için Antalya'nın Alanya ilçesinde kök hücre bağış yapıldı.

Bursa'da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede Akut Miyeloid Lösemi (AML) tanısı konulan Akalın için MHP Alanya İlçe Başkanlığı öncülüğünde, kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.

MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Atatürk Anıtı'nda Kızılay çadırında, gazetecilere yaptığı açıklamada, Akalın'ın MHP Alanya Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Meryem Kanak Utlu'nun yeğeni olduğunu söyledi. Destek olmak amacıyla böyle bir kampanya düzenlediklerini dile getiren Türkdoğan, teşkilat olarak kampanyaya katıldıklarını ve kök hücre bağışında bulunduklarını anlattı.

Kök hücre bekleyen çok sayıda insanın olduğunu aktaran Türkdoğan, kampanyanın amacına ulaşması temennisinde bulundu.

Türkdoğan, yarın Konaklı, perşembe Mahmutlar mahallelerinde devam edecek kampanyanın cuma günü de Gazipaşa ilçesinde devam edeceğini bildirdi.

Meryem Kanak Utlu da yaklaşık 2 ay önce akut lösemi teşhisi konan yeğeni için Türkiye'de eşleşecek bir kök hücreye rastlanmadığını belirtti.

Yurt genelinde kampanyalar düzenlendiğini anlatan Utlu, "5 yaşında bir oğlu var. Genç bir anne. Küçük yaşta babasını kaybetti. Babasız büyüdü. Evladının annesiz büyümesini istemiyor, en büyük korkusu o. Yardımcı olursanız çok sevineceğiz. Herkesten destek bekliyoruz." diye konuştu.

Zaman zaman kök hücre bağışı denildiğinde vatandaşların bunu organ bağışı olarak algıladığını ifade eden Utlu, sadece kan bağışıyla hastaya yardımcı olunduğunu kaydetti.

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