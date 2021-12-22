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Lösemiyi yenen 8 çocuk, diğer hastalara umut olmak için bir araya geldi

22.12.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da lösemiye karşı verdikleri mücadeleyi kazanan 8 çocuk, "Pamuk Prenses ve 7 Cüceler" kostümü giyerek, tedavi gören arkadaşlarını ziyaret etti

Adana'da lösemiyi yenerek sağlıklarına kavuşan 8 çocuk, diğer hastalara umut olabilmek için "Pamuk Prenses ve 7 Cüceler" kostümü giydi.

Kentteki bir özel hastanede tedavi görüp lösemiye karşı verdikleri savaşı kazanan 8 çocuk, sağlıklarına kavuşmayı bekleyen arkadaşlarına destek olabilmek için bir araya geldi.

Hastanede gerçekleştirilen etkinlikte, 16 yaşındaki Rengin Alkış pamuk prenses, diğer çocuklar da 7 cüceler kostümü giydi.

Etkinlikte, tedavisi süren çocuklara elma ve çeşitli hediyeler verildi, yeni yıl pastası kesildi.

Kemik İliği Nakli Merkezi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen, gazetecilere, yeni yıl öncesi tedavi gören çocuklara ve ailelerine umut vermek için organizasyonu düzenlediklerini söyledi.

Lösemiden kurtulmanın mümkün olduğunun altını çizen Antmen, "Pamuk prensesimiz ve 7 cücemiz lösemiyi atlatan hastalarımız. Savaşır mücadele edersek çocuklarımız löseminin her türlüsünden kurtulmak açısından umut içinde olacaklardır." dedi.

Prof. Dr. Hatice İlgen Şaşmaz da hastalığı yenen çocukları bir araya getirerek hem hastalara hem de ailelere yeni yılın getirdiği sevinci ve mutluluğu yaşatmak istediklerini belirtti.

Hastalığı yenen Rengin Alkış, 8 yaşındayken hastalığa yakalandığını, 45 gün yoğun bakımda kaldığını ve iki kez ölümden döndüğünü anlattı.

- "Ben kurtuldum, onlar da kurtulabilir"

Hastalığı sürecinde animatörlerin kendisini ziyaret ettiğini belirten Alkış, "Animatörlerden biri pamuk prenses kıyafeti giymişti ve bu beni çok mutlu etmişti. Ben de bugün hasta kardeşlerime o mutluluğu yaşatmak istedim. Lösemi, tedavi edilebilen bir hastalık. Lösemi hastası çocuklara destek olunması için herkesten kök hücre bağışında bulunmalarını talep ediyorum. Ben kurtuldum, onlar da kurtulabilir." diye konuştu.

Baba Abdurrahman Alkış da kızının zorlu bir sürecin ardından lösemiyi atlattığını söyledi.

Tedavisi süren diğer hastalara umut için çabaladıklarını dile getiren Alkış, bu kapsamda tırının dorsesine Türkçe ve İngilizce "Lösemi tedavi edilebilir. Kızımı kurtaran tüm sağlık kahramanlarına teşekkürler" ve "Siz de kök hücre bağışında bulunun, lösemili çocuklar hayat bulsun" afişleri yazdırdığını belirtti.

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