YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. LÖSEV'in "İyilik Tırı" ekibi Kastamonu'da yardım dağıttı

LÖSEV'in "İyilik Tırı" ekibi Kastamonu'da yardım dağıttı

25.08.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LÖSEV'in "İyilik Tırı" ekibi Kastamonu'da yardım dağıttı

Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) lösemili ailelere yardım dağıtan "İyilik Tırı" Kastamonu'ya geldi.

Cumhuriyet Meydanı'na konuşlandırılan "İyilik Tırı"ndan lösemili çocuklar ve ailelerine yardım yapıldı. İyilik Tırı ekipleri, çocuklara da kırtasiye malzemesi ve oyuncak hediye etti. Palyaço kıyafetleri giyen bazı ekip üyeleri ise çocuklarla oyun oynayıp yüzlerini boyadı.

LÖSEV Kastamonu temsilcisi Şevket Yılmaz, AA muhabirine, ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Kastamonu'da LÖSEV'e kayıtlı ailelerimize kırmızı et, gıda, temizlik malzemesi, giyim, kırtasiye ve oyuncak dağıtılıyor. Tırımız Düzce'den Karadeniz turuna başladı. Birkaç ili ziyaretten sonra Kastamonu'ya geldi." dedi.

LÖSEV'e kayıtlı ailelerden Sevil İstekli ise annesi ve dedesinin kanser hastası olduğunu anlatarak, "Hastaların yüzünü güldürmek için çalışıyorum. Kendim de gönüllüyüm. Elimden geldiğince etkinliklere katılıyorum. LÖSEV'in böyle bir etkinlik yapması bizi mutlu etti." ifadesini kullandı.

Cansu Topçuoğlu da kızına 17 aylıkken böbrek kanseri teşhisi konduğunu belirterek, "Ağır ameliyatlar geçirdi. Araştırmalar yaparken karşıma LÖSEV çıktı. Tedavi sürecinde yanımıza oldular." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kastamonu'nun kestane balı coğrafi işaretle tescillendiKastamonu'nun kestane balı coğrafi işaretle tescillendi
GÜNCELLEME - Adana'da çöp kamyonunun altında kalarak ölen çocuğun cenazesi defnedildiGÜNCELLEME - Adana'da çöp kamyonunun altında kalarak ölen çocuğun cenazesi defnedildi
Yunanistan'a kaçarken Ayvalık açıklarında yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandıYunanistan'a kaçarken Ayvalık açıklarında yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu LÖSEV yardım

Kastamonu Namaz Vakitleri 25 Ağustos Perşembe

İmsak
04:23
Sabah
05:57
Öğle
12:52
İkindi
16:37
Akşam
19:38
Yatsı
21:05
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

Her şeyi üçü beraber yapıyor! “Şimdi aile olduk”

Her şeyi üçü beraber yapıyor! “Şimdi aile olduk”

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.