44 yaşındaki efsane model Kate Moss’un üvey kardeşi Lottie Moss, bir süredir en yakın arkadaşı Emily Blackwell ile Barbados’ta tatilde. Gün boyu arkadaşıyla birlikte plajda denize girip, güneşlenen 20 yaşındaki güzel Instagram hesabından öyle fotoğraflar paylaştı ki, görenler şaştı kaldı!
Lottie Moss çıplaklığın dozunu kaçırdı
Üvey ablası gibi model olmak için onun izinden giden ve pek çok otorite tarafından 44 yaşına gelen Kate'in yerini alacağına kesin gözüyle bakılan Lottie Moss, bir süredir yakın arkadaşıyla birlikte Barbados’ta tatilde.
20 yaşındaki Lottie Moss, Instagram hesabından peş peşe paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada adeta olay yarattı.
Plajda neredeyse çırılçıplak verdiği pozunu Instagram’dan paylaşan genç model, görenleri hayrete düşürdü.
Tatildeyken bile sporunu aksatmayan Moss, fitness salonundan paylaştığı fotoğrafında bikini izini gösterdi. Fotoğrafının üzerine “Gerçek güneş yanığı” notunu yazdı.
20 yaşındaki Lottie Moss, tatilin keyfini sürmeye devam ediyor.