Lottie Moss çıplaklığın dozunu kaçırdı

44 yaşındaki efsane model Kate Moss’un üvey kardeşi Lottie Moss, bir süredir en yakın arkadaşı Emily Blackwell ile Barbados’ta tatilde. Gün boyu arkadaşıyla birlikte plajda denize girip, güneşlenen 20 yaşındaki güzel Instagram hesabından öyle fotoğraflar paylaştı ki, görenler şaştı kaldı!

Üvey ablası gibi model olmak için onun izinden giden ve pek çok otorite tarafından 44 yaşına gelen Kate'in yerini alacağına kesin gözüyle bakılan Lottie Moss, bir süredir yakın arkadaşıyla birlikte Barbados’ta tatilde.