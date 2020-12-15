Lottie Moss, koronavirüs şakası yaptığı için özür diledi! 'Genç ve aptalım'

Lottie Moss, Cumartesi günü Instagram canlı yayınında Covid süper bulaştırıcı olduğunu söylediği ve arkadaşlarını öperken görüldüğü, ‘duyarsız’ videosu için özür diledi.
22 yaşındaki model, Londra’da ikinci kısıtlama uygulamaları sırasında dört kadın arkadaşıyla akşam yemeğine çıktığında paylaştığı görüntüler tartışma yarattı.
Hayranları tarafından videoda mesafesiz ve maskesiz olmakla eleştirilen model hatasını hemen fark etti ve Pazartesi günü yine Instagram üzerinden ‘duyarsız ve aptalca şakası’ için özür diledi.
Maskesiz: Lottie Moss, Cumartesi Instagram canlı yayınında Covid süper bulaştırıcı olduğunu iddia ettiği şakası ve duyarsız videosu için özür diledi.
22 yaşındaki model, kapanmaya giden şehirde dört arkadaşıyla akşam yemeğine çıktı.
Özür: Şakasından dolayı özür diledi ve öptüğü arkadaşının destek ağı içinde olduğunu söyledi.
Moss “Süper bulaştırıcı olduğumu söylediğim için özür dilemek istiyorum. Canlı yayında biri bu sözleri söyledi ve ben de şaka olsun diye tekrarladım. Bu kadar ciddi bir virüsün yayılmasına asla göz yummam. Dört arkadaşımla yemeğe çıkmıştım. Üçü aynı evde yaşıyordu. Hükümetin kurallarına göre dört kişilik bir sosyal destek ağına izin var. Yaptığım şakanın birçok insanı üzdüğünü ve kırdığını görebiliyorum. Bu kadar duyarsız bir şaka yaptığım için özür dilerim. Hala gencim ve aptalım ve öğreniyorum. Bazen ünlü biri olduğumu unutuyorum. Böylesi belirsiz bir dönemde sözlerime daha çok dikkat etmeliyim” dedi.
Moss, yayın sırasında bir hayranı tarafından risk alıp almadıkları sorusuna karşılık olarak süper yayıcı yorumunu yapmıştı. Lottie’nin arkadaşlarından biri de “Süper yayıcıyız, Covid’i süper yayıyoruz” yanıtını verdi.
The Sun’ın haberine göre Lottie o akşam “Kimsenin sana nasıl davranacağını söylemesine izin verme. Gençsin ve canın ne isterse onu yapacak zamanın var” demişti.
Lottie Moss geçtiğimiz hafta Instagram’da Soru-Cevap yaparken panseksüel olduğunu açıklamıştı. Bir hayranı tarafından kendisine bir kadınla çıkıp çıkmayacağına dair yöneltilen soruya Lottie “Ben panseksüelim, cinsiyetin bir önemi yok. Tanıştığım kişinin kim olduğuna bağlı” demişti.
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