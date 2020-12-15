Lottie Moss, koronavirüs şakası yaptığı için özür diledi! 'Genç ve aptalım'

Lottie Moss, Cumartesi günü Instagram canlı yayınında Covid süper bulaştırıcı olduğunu söylediği ve arkadaşlarını öperken görüldüğü, ‘duyarsız’ videosu için özür diledi.

22 yaşındaki model, Londra’da ikinci kısıtlama uygulamaları sırasında dört kadın arkadaşıyla akşam yemeğine çıktığında paylaştığı görüntüler tartışma yarattı.

Hayranları tarafından videoda mesafesiz ve maskesiz olmakla eleştirilen model hatasını hemen fark etti ve Pazartesi günü yine Instagram üzerinden ‘duyarsız ve aptalca şakası’ için özür diledi.

Maskesiz: Lottie Moss, Cumartesi Instagram canlı yayınında Covid süper bulaştırıcı olduğunu iddia ettiği şakası ve duyarsız videosu için özür diledi.

KAPANMAYI UMURSAMADI

22 yaşındaki model, kapanmaya giden şehirde dört arkadaşıyla akşam yemeğine çıktı.

Özür: Şakasından dolayı özür diledi ve öptüğü arkadaşının destek ağı içinde olduğunu söyledi.

Moss “Süper bulaştırıcı olduğumu söylediğim için özür dilemek istiyorum. Canlı yayında biri bu sözleri söyledi ve ben de şaka olsun diye tekrarladım. Bu kadar ciddi bir virüsün yayılmasına asla göz yummam. Dört arkadaşımla yemeğe çıkmıştım. Üçü aynı evde yaşıyordu. Hükümetin kurallarına göre dört kişilik bir sosyal destek ağına izin var. Yaptığım şakanın birçok insanı üzdüğünü ve kırdığını görebiliyorum. Bu kadar duyarsız bir şaka yaptığım için özür dilerim. Hala gencim ve aptalım ve öğreniyorum. Bazen ünlü biri olduğumu unutuyorum. Böylesi belirsiz bir dönemde sözlerime daha çok dikkat etmeliyim” dedi.