Lottie Moss minicik bikinisiyle pozlar verdi!

Mart ayında çıplak fotoğraflarını internette satışa çıkarmasıyla gündeme gelen model Lottie Moss cesur bikinisiyle sosyal medyayı salladı. Çıplak fotoğraflarını paylaşarak para kazanan Moss son olarak ünlü bir futbolcuyu ifşa etmiş ve bu haberlerle gündeme gelmişti.

Moss her anını sosyal medyadan paylaşarak gündemden düşmemek için elinden geleni yapıyor.

Lottie Moss son olarak pembe minicik bikinisiyle pozlar verdi. Üzerine küçük gelen bikinisiyle verdiği pozları 'Ufak tefek bikini' notuyla paylaşan Moss hayranlarını mest etti.

Moss'un bu tavrı ailesini rahatsız ediyor. Ancak Moss'a söz geçirmek mümkün değil. Çünkü Moss çıplak olmanın kendisini özgürleştirdiğini düşünüyor.



