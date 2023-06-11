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  4. Lottie Moss sıcağa dayanamadı! Metroda göğüslerinin yarısını kapatan bikinisiyle oturdu

Lottie Moss sıcağa dayanamadı! Metroda göğüslerinin yarısını kapatan bikinisiyle oturdu

11.06.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kate Moss'un üvey kardeşi model Lottie Moss sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Model son olarak metro yolculuğu sırasında sıcaklayarak soyundu. Lottie Moss göğüslerine küçük gelen bikinisiyle pozlarını paylaştı.

Lottie Moss sıcağa dayanamadı! Metroda göğüslerinin yarısını kapatan bikinisiyle oturdu

"Çıplak vücut görülmeli ve eğlenilmeli" diyerek sürekli çıplak paylaşımlarda bulunan model Lottie Moss sosyal medya pozlarına devam ediyor.

Model Kate Moss'un babası Peter Edward Moss'un ikinci evliliğinden dünyaya gelen üvey kardeşi Lottie Moss Onlyfans'ta çıplak pozlarını satarak gündeme gelmişti. O günden beri her şeyini paylaşarak adından söz ettiren model sınır tanımıyor.

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Lottie Moss son olarak arkadaşlarıyla bindiği metroda sınırları zorladı.

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Model göğüslerinin yarısını kapatan ve üzerine küçük gelen bikinisiyle kimseye aldırış etmeden yolculuk etti. Moss 'un sıcaktan bunalıp soyunması yine kimseyi şaşırtmadı.

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Lottie Moss geçtiğimiz günlerde Daniel Steel'den ayrılmıştı. Model "Şu anki durumum bekarım. Ayrıldık. Uzun mesafeliydi ve benim için çok zordu. Denemekten mutluydu ama ben öyle hissetmiyordum" demişti.

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