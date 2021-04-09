Lottie Moss yine sınırları zorladı!

OnlyFans'e benzer bir site olan Glow'a dahil olan Lottie Moss yeni pozlarıyla gündemde.

Erotik fotoğrafların paylaşıldığı 'Glow' isimli siteye üye olduğunu duyuran Moss olay olmuştu. Lottie Moss Instagram'ı da aksatmıyor ve takipçilerine orada da oldukça cesur pozlarını sunuyor. Son olarak çıplak pozlarını paylaşan Moss hayal dünyasına pek az şey bıraktı.

Bir kayanın üzerinde çırılçıplak poz veren Kate Moss'un kız kardeşi Lottie Moss yine olay olmayı başardı.



Göğüslerini elleriyle kapatan Moss fotoğrafların altına "Ama sen bir bahçe perisisin..." notunu düştü.

