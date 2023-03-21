Lottie Tomlinson göğüs dekoltesiyle sınırları zorladı! Beğeni butonu çöktü

İngiliz model ve makyaj sanatçısı Lottie Tomlinson cesur paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir döneme damga vuran müzik grubu One Direction'ın üyelerinden Louis Tomlinson'ın kardeşi olan ünlü isim göğüs dekolteli pozlarıyla bakana bir daha baktırdı.

Dekolteli fotoğraflarını peş peşe paylaşan Tomlinson'ın takipçileri “Neden bu kadar güzelsin”, “Parlıyorsun”, “Gerçek olamaz” yorumlarında bulundular.

Instagram hesabında 4,8 milyon takipçisi bulunan Tomlinson cesur paylaşımlar yapıyor.

24 yaşındaki ünlü isim One Direction'ın üyelerinden Louis Tomlinson'ın kardeşi. Ayrıca Tomlinson İngiliz tenisçi Lewis Burton ile beraber.





