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Loul Deng, Chicago Bulls formasıyla emekliye ayrıldı

NBA HABERLERİ  | 18.10.2019 07:58 | Son Güncelleme

NBA'in emektar oyuncularından Luol Deng, Chicago Bulls ile bir günlük özel sözleşme imzalamasının ardından basketbola veda etti

Loul Deng, Chicago Bulls formasıyla emekliye ayrıldı

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) emektar oyuncularından Güney Sudan asıllı Britanyalı basketbolcu Luol Deng, Chicago Bulls formasıyla emekliye ayrıldı.

Chicago Bulls'tan yapılan açıklamada, son olarak Minnesota Timberwolves formasını giyen Deng'in, kariyerinin 9 sezonunu geçirdiği Bulls formasıyla emekliye ayrılması amacıyla oyuncuyla bir günlük özel kontrat yapıldığı belirtildi.

Kontratın ardından resmen emekliye ayrılan 34 yaşındaki oyuncunun kulübe büyük katkı sağladığını belirten Chicago Bulls Başkanı Michael Reinsdorf, "Luol, Chicago Bulls formasıyla emekliye ayrılmayı tercih ettiği için çok mutluyuz. Kulübümüzde 9 yıl boyunca gösterdiği performansla, tüm gençlere örnek olacak." değerlendirmesinde bulundu.

NBA'de 15 sezon boyunca forma giyen Luol Deng, 2004'te draft edildiği Bulls formasıyla gösterdiği üstün performansla iki kez All-Star seçilmişti. Bulls'un ardından Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Los Angeles Lakers ve son olarak Minnesota Timberwolves forması giyen Loul Deng, tüm kariyeri boyunca 14,8 sayı, 6,1 ribaunt ve 2,3 top çalma ortalamasıyla oynadı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Basketbol Ligi Luol Deng chicago bulls NBA

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