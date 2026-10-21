Love bombing, gaslightingten sonra şimdi de Fizzling! Flört dünyasında yeni kavram

Flört dünyasında son dönemde konuşulan kavramlardan fizzling, bir kişinin iletişimi aniden kesmek yerine zamanla azaltarak ilişkiden uzaklaşmasını ifade ediyor. Kişi, karşısındakiyle açık bir ayrılık konuşması yapmak yerine mesajlara daha geç yanıt veriyor, sohbetleri kısa tutuyor ve buluşma tekliflerinden kaçınmaya başlıyor.

Bu süreçte ilişki bir anda sona ermiyor. İletişim giderek azalırken karşı taraf da neler olup bittiğini anlamakta zorlanabiliyor. Fizzling, özellikle flörtün başlarında yaşanan belirsizliklerle kendini gösteriyor.

FİZZLİNG NASIL ANLAŞILIR?

Fizzling sürecinde en dikkat çekici değişim, iletişimin yavaş yavaş azalması oluyor. Daha önce sık sık mesaj atan veya görüşmek için plan yapan kişi, zamanla daha mesafeli davranmaya başlayabiliyor.

Fizzling'in öne çıkan belirtileri şöyle sıralanıyor:

Mesajlara eskisinden daha geç ve kısa yanıtlar vermek

Sohbeti başlatan taraf olmaktan uzaklaşmak

Buluşma tekliflerini sürekli ertelemek

Görüşmek için eskisi kadar çaba göstermemek

İletişimi tamamen kesmeden giderek mesafeli davranmak

Ancak bu davranışların her zaman fizzling anlamına gelmediğini unutmamak gerekiyor. Yoğunluk, kişisel sorunlar veya ilişkiye dair kararsızlık da iletişimin azalmasına neden olabiliyor.

FİZZLİNG İLE GHOSTİNG ARASINDAKİ FARK NE?

Fizzling ve ghosting, flört sürecinde karşılaşılan iki farklı davranışı ifade ediyor. Aralarındaki temel fark ise iletişimin nasıl sona erdiği.

Ghosting yapan kişi, herhangi bir açıklama yapmadan aniden iletişimi kesiyor. Mesajlara yanıt vermiyor ve karşı tarafla görüşmeyi tamamen bırakıyor.

Fizzling'de ise iletişim bir anda kesilmiyor. Mesajlar seyrekleşiyor, buluşmalar azalıyor ve ilgi zaman içinde kayboluyor. Bu nedenle karşı taraf, ilişkinin bitip bitmediğini anlamakta zorlanabiliyor.

FİZZLİNG NEDEN YAŞANIYOR?

Fizzling davranışının arkasında farklı nedenler bulunabiliyor. Kişinin karşı tarafa duyduğu ilginin azalması, ilişkiyi bitirmek için açık bir konuşma yapmaktan kaçınması veya karşısındaki kişiyi üzmek istememesi bunlardan bazıları.

Bazı kişiler, ayrılık konuşmasının yaratacağı gerginlikten kaçınmak için iletişimi azaltmayı tercih edebiliyor. Ancak bu yaklaşım, karşı tarafın belirsizlik içinde kalmasına ve ilişkinin geleceği hakkında soru işaretleri yaşamasına yol açabiliyor.

FİZZLİNG YAŞAYAN KİŞİ NE YAPMALI?

Flört ettiğiniz kişinin davranışlarında belirgin bir değişiklik fark ediyorsanız hemen olumsuz bir sonuca varmak yerine durumu değerlendirmek önem taşıyor. İletişimin neden azaldığını anlamak için karşı tarafla açıkça konuşmak, belirsizliği ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir.

Sürekli ertelenen buluşmalar ve tek taraflı iletişim çabası devam ediyorsa kendi beklentilerinizi de göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bir ilişkinin sürdürülebilmesi için iki tarafın da çaba göstermesi önemli.