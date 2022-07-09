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Love Island'da gizlice cinsel ilişkiye girdiklerini ifşa etti! Bir de detay verdi

09.07.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Love Island'da yine ortalık fena karıştı. Yarışmacı Coco, Andrew ile gizlice cinsel ilişkiye girdiklerini ifşa etti. Tasha ise duydukları detaylar karşısında gözyaşlarına boğuldu. Coco hızını alamayın yaşananları ayrıntılı anlattı.

Love Island'da gizlice cinsel ilişkiye girdiklerini ifşa etti! Bir de detay verdi

Müstehcen anların bolca yaşandığı Love Island yarışmasında bu sefer sınırlar fena zorlandı. Yarışmacı Coco, Andrew ifşasıyla şoke etti. Coco'nun açıklamaları sonrası seyirciler şoke olurken diğer yarışmacı Tasha ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Coco Lodge yaptığı açıklamada Andrew ile yakınlaştığını ve gizlice cinsel ilişkiye girdiğini ifşa etti.

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Yarışmacı konuşmasında "Cildimiz her dokunduğunda titredi. Bu, benim göğüslerimi emdiği ilk geceydi" dedi.

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"Söylenen ya da yapılan bazı şeylerden memnun kalacağınızı sanmıyorum" diyen yarışmacının bu detayları sonrası Andrew ile yakınlaşan diğer yarışmacı Tasha ağlayarak "Vay canına" dedi.

Seyirciler izledikleri karşısında şoke olarak "Bunu bilerek yaptı Tasha'ya" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Love Island
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