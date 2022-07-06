Love Island'da şaşkına çeviren an! Erkeklerin önünde üstsüz duşa girdi

Love Island'ın dikkat çeken yarışmacısı Summer Botwe, açık hava duşunda üstsüz yıkanırken, yarışmacı erkekleri ve ekran başında izleyenleri şaşkına çevirdi.

Temmuz sıcağında Mallorca villasına bu defa kaos değil, müstehcen anlar damga vurdu.

Yarışmanın iddialı isimleri arasında yer alan Summer Botwe, havuz keyfi sonrası soluğu bahçedeki duşta aldı. Duş alırken bikinisinin üzerini yıkamak için çıkaran Bowte, herkesi şaşkına çevirdi.



Üzerinde sadece ipli bikini altı kalan Summer Botwe, hayal gücüne çok az yer bıraktı.

