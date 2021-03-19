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Love Island'dan Megan Barton Hanson günde kaç kez cinsel ilişkiye girdiğini açıkladı

19.03.2021 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin en çok izlenen reality programı Love Island ile yıldızı parlayan Megan Barton Hanson, Instagram üzerinden hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Yatak odası ile ilgili gelen soruları cesurca yanıtlayan Megan Barton Hanson günde altı kez cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

Love Island'dan Megan Barton Hanson günde kaç kez cinsel ilişkiye girdiğini açıkladı

Megan Barton Hanson, Instagram hesabı üzerinden hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Love Island programıyla yıldızı parlayan yıldız isim gelen sorulara verdiği cesur yanıtlarla gündeme geldi. 27 yaşındaki oyuncu, kullanıcıların yatak odasıyla ilgili sorduğu soruya günde altı kez cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

MEGAN BARTON HANSON: "BİSEKSÜELİM"

Kendini biseksüel olarak tanımlayan Megan Barton Hanson, geçtiğimiz günlerde VICE için olan köşesinde erkek partnerlerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktan yorulduğunu söyledi.

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Televizyon yıldızı, "her zaman erkekleri memnun etmesi gerektiğine" inandırdığını açıklayarak, kendisini bu şekilde hissettirmekten pornoyu sorumlu tuttu.

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Anahtar Kelimeler:
Love Island Megan Barton Hanson
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