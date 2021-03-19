Love Island'dan Megan Barton Hanson günde kaç kez cinsel ilişkiye girdiğini açıkladı

Megan Barton Hanson, Instagram hesabı üzerinden hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Love Island programıyla yıldızı parlayan yıldız isim gelen sorulara verdiği cesur yanıtlarla gündeme geldi. 27 yaşındaki oyuncu, kullanıcıların yatak odasıyla ilgili sorduğu soruya günde altı kez cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

MEGAN BARTON HANSON: "BİSEKSÜELİM"

Kendini biseksüel olarak tanımlayan Megan Barton Hanson, geçtiğimiz günlerde VICE için olan köşesinde erkek partnerlerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktan yorulduğunu söyledi.

Televizyon yıldızı, "her zaman erkekleri memnun etmesi gerektiğine" inandırdığını açıklayarak, kendisini bu şekilde hissettirmekten pornoyu sorumlu tuttu.

