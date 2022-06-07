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Love Island geri döndü! Michael Owen'ın kızı Gemma yarışmacı oldu, ilk saatlerde öpüşme bombası

07.06.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Love Island yeni sezonuyla bomba gibi döndü. Yarışmanın öne çıkan isimlerinden olan Gemma'nın İngiliz futbolunun bir dönemine damga vuran efsane golcü Michael Owen'ın kızı olduğu ortaya çıktı. Yarışmanın ilk saatlerinde Gemma bir yarışmacıyı öpme fırsatı bulunca sosyal medya yıkıldı.

Love Island geri döndü! Michael Owen'ın kızı Gemma yarışmacı oldu, ilk saatlerde öpüşme bombası

İngiltere’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Love IslanD (Aşk Adası) yarışması ekranlara döndü. Yarışmacıların hepsinin aynı zamanlarda cinsel ilişkiye girdiği anlar geçtiğimiz sezona damga vurmuştu. Yeni sezon da oldukça ateşli başladı.

Love Island'ın yeni sezonunda bir yarışmacı gündeme bomba gibi düştü. Yarışmacı Gemma'nın İngiliz futbolunun bir dönemine damga vuran efsane golcüsü Michael Owen'ın kızı olduğu ortaya çıktı.

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Gemma Owen yarışmada "Gerçekten aile odaklı bir adam arıyorum - bu çok önemli. İyi ahlaklı olmalı" dedi.

Gemma Owen yarışmaya geldiği andan itibaren tavırlarıyla babasının kim olduğunu söylemeye can atıyor gibi görünüyordu. Bu sebeple de sosyal medyanın diline düştü. Gemma'nın tavırları sonrası izleyiciler "Babasının adını söylemek için can atıyor" yorumlarında bulundu.

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Gemma Owen yarışmanın ilk saatlerinde bir yarışmacıyla da öpüşerek dikkatleri üzerine çekti.

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Love Island
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